Caricatore per iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus/13/12/11/XS/XR/X/SE, Carica rapida USB-C con 2M cavo spinale adattatore alimentatore presa carica muro ricarica trefard.

Descrizione prodotto

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: Il caricatore usb c da parete viene fornito con un cavo di ricarica da 2 metri e può caricare Phone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max 13/13 mini / 13 pro / 13 Pro max / 12/12 Mini / 12 Pro / 12 Pro / 12 Pro / 12 Pro Max / SE 2020/. 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS/XS Max / XR / X/ 8 Plus/Pad Pro, Ar Pods Pro e altri dispositivi USBC con una ricarica rapida ed efficiente.

20W Chargeur Rapide : Le chargeur rapide est équipé d’une prise murale USB Type-C de 20W, vous apporte une puissance de sortie maximale de 20W, il faut moins de temps pour charger complètement votre appareil.

Caratteristiche di sicurezza: grazie al chip intelligente aggiornato all’interno, l’alimentatore adatta automaticamente la corrente alle esigenze del dispositivo. L’alimentatore offre una protezione contro sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito, in grado di proteggere efficacemente i dispositivi.

Compatto e flessibile: il caricatore da parete, leggero, elegante e compatto, è ideale per la ricarica in diverse occasioni e può essere facilmente riposto in tasca.

Contenuto della confezione: 1 adattatore per testa di alimentazione da 20 W +1 cavo da 2 m.