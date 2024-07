La materia oscura risolve finalmente il mistero dei buchi neri supermassicci

Un recente studio suggerisce che la materia oscura, quella componente invisibile e misteriosa dell’Universo, potrebbe risolvere uno dei problemi più complessi della cosmologia: il problema dell’ultimo parsec.

Questo problema riguarda la difficoltà dei buchi neri supermassicci di fondersi completamente a causa della loro separazione finale, che è troppo piccola per essere superata solo attraverso l’interazione gravitazionale con la materia visibile.

Secondo i modelli matematici sviluppati dal fisico Gonzalo Alonso-Álvarez dell’Università di Toronto e della McGill University, la materia oscura potrebbe giocare un ruolo cruciale in questo processo. In particolare, la materia oscura auto-interagente potrebbe rimanere concentrata attorno ai buchi neri, facilitando così la loro fusione. Questo nuovo approccio offre una spiegazione a un fenomeno che i modelli precedenti non riuscivano a risolvere.

I buchi neri supermassicci, che hanno masse comprese tra milioni e miliardi di volte quella del Sole, si trovano al centro delle galassie e rappresentano un enigma per gli astronomi. Si ritiene che questi colossi cosmici crescano attraverso la fusione di buchi neri più piccoli, e abbiamo persino osservato buchi neri supermassicci che si avvicinano, apparentemente destinati a collidere. Tuttavia, quando si trovano a distanze inferiori a un parsec (circa 3,2 anni luce), le loro orbite si stabilizzano, bloccando ulteriori progressi verso la fusione.

La materia oscura, sebbene invisibile e poco compresa, sembra avere un potenziale cruciale nel risolvere questo problema. I modelli attuali suggerivano che la materia oscura non interagente fosse espulsa durante la fusione, impedendo l’assorbimento dell’energia orbitale finale necessaria per la fusione. Tuttavia, il nuovo studio propone che la materia oscura, se auto-interagente, potrebbe rimanere vicino ai buchi neri, permettendo loro di trasferire l’energia orbitale rimanente e completare la fusione.

Questi risultati, pubblicati su Physical Review Letters, offrono anche nuove prospettive per osservare e comprendere le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono ondulazioni nel tessuto dello spazio-tempo causate da eventi cosmici massicci, come le fusioni di buchi neri. La ricerca suggerisce che una modifica del rumore di fondo delle onde gravitazionali potrebbe fornire ulteriori indizi sulla materia oscura.

La scoperta che la materia oscura auto-interagente potrebbe influenzare la fusione dei buchi neri supermassicci non solo arricchisce la nostra comprensione dell’Universo ma potrebbe anche fornire nuovi strumenti per esplorare le sue componenti invisibili. I risultati offrono una promettente direzione per future indagini su come la materia oscura interagisce su scala galattica e potrebbero rivelare dettagli fondamentali sulla sua natura.