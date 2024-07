Avvistato oggetto non identificato muoversi attorno alla Luna

Il 21 luglio scorso, Eric Eman, un appassionato di astronomia di Austin, ha condiviso un video intrigante che ha catturato l’attenzione di molti appassionati di scienze e misteri spaziali.

Utilizzando il suo telescopio Seestar S50, Eman ha filmato la Luna e ha notato un oggetto nero che si spostava da destra a sinistra attraverso il nostro satellite naturale. Nel video, l’oggetto non identificato appare come un’ombra scura che attraversa la superficie lunare, un fenomeno che ha subito attirato l’attenzione della comunità scientifica e degli appassionati di astronomia. Eman, dopo aver postato il video sui social media, ha ricevuto numerose opinioni, tra cui l’ipotesi più comune: un pallone meteorologico. Tuttavia, un’ulteriore verifica effettuata tramite un’app di radar di volo ha escluso la presenza di aerei o palloni nella zona al momento della registrazione.

Questo mistero ha aperto la strada a diverse altre ipotesi. Una teoria suggerisce che l’oggetto potrebbe essere un satellite in transito. I satelliti, infatti, possono apparire come piccoli punti scuri che si spostano rapidamente attraverso il cielo, e talvolta possono essere visibili anche nella ripresa della Luna, sebbene normalmente non appaiano così prominenti. Tuttavia, per confermare questa teoria, sarebbe necessario analizzare i dati di sorvolo satellitare per quel momento specifico.

Un’altra possibilità, meno comune ma affascinante, è che si tratti di un asteroide o di un frammento spaziale che ha attraversato il campo visivo della telecamera. Questi corpi possono riflettere la luce in modo da apparire come oggetti scuri contro un background luminoso, come la superficie lunare.

Le immagini raccolte da telescopi come il Seestar S50 possono offrire dettagli straordinari del nostro sistema solare e oltre, ma talvolta possono anche catturare eventi rari o poco comuni che sfuggono alle osservazioni quotidiane. Questo tipo di mistero sottolinea l’importanza della continua osservazione e analisi scientifica, poiché ogni scatto o video può fornire indizi preziosi su fenomeni celesti altrimenti inosservati.