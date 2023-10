X Factor, si accende la gara tra i giudici: al via i Bootcamp

Cinque sedie per giudice: per primi sceglieranno Fedez e Dargen D’Amico. Il 12 ottobre sarà la volta di Ambra e Morgan

A X Factor 2023 è tempo di Bootcamp. Nella puntata di domani, giovedì 5 ottobre, su Sky e in streaming su Now, inizia ufficialmente la gara anche tra i giudici al tavolo: all’indomani delle Audition, durante le quali gli artisti hanno presentato il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere almeno 3 sì per poter proseguire, arriva il momento dei Bootcamp.

I 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, devono ora costruire la propria squadra. Per farlo al meglio occorrerà avere le idee chiare: ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui potranno decidere se dare il posto a un altro concorrente. Una fase che diventa carichissima di tensione anche per gli artisti che, oltre a riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto.

In apertura di Bootcamp ci sarà una novità essenziale, che anticiperà di fatto l’inizio delle strategie dei giudici. Infatti, per la prima volta nella storia di X Factor, i quattro sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permetterà loro di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band. I giudici rivedranno i volti dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta, una scelta dettata completamente dal caso e che passerà dalle mani di Francesca Michielin, guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle, decisiva nello sviluppo di questo meccanismo.

Dopodiché – sempre nell’episodio di giovedì 5 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si accenderanno i microfoni e gli aspiranti protagonisti di #XF2023 torneranno a cantare nei primi due Bootcamp di quest’anno: i primi due giudici a riascoltare i 12 concorrenti scelti saranno Fedez e Dargen D’Amico, mentre per Ambra e per Morgan la scelta è rinviata a giovedì 12 ottobre, nel secondo episodio dei Bootcamp.

I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l’operato dal giudice attivo al tavolo. Francesca Michielin, dal backstage, incontrerà come al solito gli artisti prima e dopo l’esibizione, toccando con mano la loro carica e le loro ansie e raccogliendo i commenti a caldo.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.