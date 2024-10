Xiaomi 15 in arrivo con il nuovo Snapdragon 8 Elite: Innovazione al Massimo Livello

Il lancio ufficiale dello Xiaomi 15 è previsto per la fine di ottobre, in concomitanza con la presentazione del chipset Snapdragon 8 Elite da parte di Qualcomm, che equipaggerà il nuovo smartphone. Un test su Geekbench mostra risultati impressionanti per il prototipo, con punteggi di 3.180 nel single-core e 10.058 nel multi-core. Il dispositivo testato ha 16 GB di RAM, ma non è chiaro se questa sarà l’unica configurazione disponibile al momento del lancio. È interessante notare che il prototipo utilizza Android 15, rilasciato recentemente da Google, ma non è certo se la versione finale dello Xiaomi 15 adotterà subito questo sistema operativo.

Il lancio di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro avverrà inizialmente in Cina, con una versione Ultra che seguirà in un secondo momento. La distribuzione globale dovrebbe seguire un modello simile a quello dello scorso anno, con un lancio internazionale previsto in un secondo momento.

Xiaomi 15 si distingue per le sue specifiche tecniche avanzate. Presenta un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, promettendo un’esperienza visiva di alta qualità. Il chipset Snapdragon 8 Elite garantisce prestazioni elevate, supportato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0, adeguandosi anche alle esigenze degli utenti più esigenti.

Il comparto fotografico offre una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 Megapixel, un ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo da 50 Megapixel con uno zoom ottico 3,2x. Per i selfie, è presente una fotocamera frontale da 32 Megapixel. La batteria ha una capacità di 4800/4900 mAh, con supporto per ricarica rapida cablata da 100W e wireless da 50W, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto all’uso. Inoltre, grazie alla certificazione IP68, Xiaomi 15 offre resistenza a polvere e acqua. L’uscita ufficiale del dispositivo, attesa per il 23 ottobre 2024, ha già generato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia, promettendo prestazioni ed innovazioni di alto livello.