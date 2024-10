C’è consapevolezza bipartisan nell’affrontare il disagio psicologico

Ilenia Malavasi, membro del Pd e della commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, ha evidenziato l’importanza di affrontare il disagio psicologico nella società contemporanea durante un evento legato allo spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia” della Compagnia stabile del Teatro Patologico. Ha sottolineato come esista una crescente consapevolezza riguardo all’urgenza di trattare le varie forme di disagio psicologico che affliggono le persone oggi.

Malavasi ha ricordato il recente rifinanziamento del bonus psicologico, strumento utile per sostenere individui in difficoltà. Ha anche menzionato una proposta di legge rimasta bloccata per motivi di copertura economica, che prevede l’introduzione della figura dello psicologo di base. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile l’aiuto psicologico, soprattutto cercando di abbattere le barriere culturali che spesso ostacolano le persone nel chiedere supporto di fronte a situazioni di disagio.

Inoltre, Malavasi ha evidenziato la possibilità di finanziare progetti innovativi, compresi quelli che prevedono l’inserimento di psicologi nelle scuole. Questa proposta è rivolta a creare un ambiente educativo più consapevole e attento alle esigenze emotive e psicologiche degli studenti. Le scuole possono diventare luoghi in cui si promuove il benessere psicologico, permettendo agli studenti di affrontare e gestire le proprie fragilità in modo più efficace.

Un altro aspetto importante discusso da Malavasi è l’uso di forme di educazione al teatro come strumento di supporto per affrontare le fragilità individuali. L’approccio teatrale può fornire nuovi strumenti e contenitori per esprimere e comprendere il disagio. Attraverso l’arte, gli individui possono esplorare e comunicare esperienze personali, favorendo così una maggiore consapevolezza e accettazione delle proprie emozioni.

In sintesi, Malavasi ha messo in luce la necessità di affrontare il disagio psicologico attraverso una serie di proposte e iniziative, che spaziano dal rafforzamento delle risorse psicologiche in ambito scolastico alla promozione di attività artistiche, come il teatro, per supportare i più fragili. L’obiettivo finale è quello di offrire una rete di sostegno più ampia e accessibile.