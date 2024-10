Bari al primo posto, vince il titolo di città con le margherite più convenienti e le pizzerie più amate

Omio, la piattaforma di prenotazione viaggi, ha lanciato il National Pizza Index, un’analisi di 100 ristoranti e pizzerie in 20 grandi città italiane, focalizzandosi sulla pizza Margherita. Questa pizza, simbolo della cucina napoletana, attrae turisti da tutto il mondo. Lo studio ha identificato le città con la pizza Margherita più conveniente e più apprezzata dai clienti.

La classifica si basa su due criteri: il prezzo e la popolarità delle pizzerie. Bari emerge come la città con il prezzo medio più basso per la pizza Margherita, a 5,70 euro, e una valutazione eccellente di 4,56 stelle su 5. Modena e Parma seguono rispettivamente con 5,90 euro e 6,38 euro. Venezia non è solo famosa per i suoi canali, ma anche per la qualità delle sue pizzerie, che hanno un rating medio di 4,42 stelle. Napoli, patria della pizza, presenta una Margherita a 7,88 euro, offrendo un sapore autentico e un rating di 4,44 stelle.

Milano, nota per il lusso, ha la Margherita più costosa d’Italia, a 9,28 euro, ma il rating medio delle sue pizzerie è di 4,22 stelle, indicando che, nonostante i costi elevati, la ricerca di un’ottima pizza rimane difficile.

Questo studio fornisce un quadro dettagliato per aiutare i buongustai a scoprire le migliori pizzerie d’Italia, rendendo ogni visita un’opportunità per assaporare l’autenticità della pizza. Con prezzi variabili e selezioni di alta qualità, città come Bari e Venezia si dimostrano ideali per chi cerca un’esperienza gastronomica indimenticabile.

