Wilma Goich attacca una gieffina: “Finta, costruita, cattiva”

Nella casa del GF Vip Wilma Goich ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e questo non è cambiato adesso che è fuori. La cantante in un’intervista rilasciata al settimanale Vero si è scagliata contro Nikita Pelizon dandole della finta e cattiva.

“Secondo me è finta, cioè è costruita dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Credo che non esista nella casa persona più cattiva di lei. Ha vissuto appiccicata ad Antonella, quando si sono odiate per mesi, ma chi ci crede? Antonella è infantile e non riesce a capire l’astuzia di Nikita. Edoardo è uscito per colpa sua”.

I Nikiters in questo momento…

ci sono volute 8 nomination subìte, il carbone, per far desistere Nikita a trovare del buono in wilma, finalmente! #gfvip #nikiters pic.twitter.com/jd1CIZyh6B — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 10, 2023

Wilma Goich contro Antonella e pro Oriana.