Il Mascherato ricorda troppo Ballando? Milly non ci sta: “Nessun punto di contatto”

Il Cantante Mascherato questa sera tornerà con la sua terza puntata e altri nuovi smascheramenti dopo Cigno, Rosa e Colombi.

Fra le varie polemiche dello show del sabato sera, oltre quella sul costo, spicca quella che vede Il Cantante Mascherato “troppo simile” a Ballando Con Le Stelle.

Proprio come vanta Ballando, anche il Mascherato ha il suo ospite ‘per una notte’; nel cast fisso ci sono Sara Di Vaira e Rossella Erra; Simone Di Pasquale cura le coreografie e in giuria c’è Iva Zanicchi che racconta una barzelletta a sera. Anche il principale indiziato della maschera del Cavaliere Veneziano il ballerino Samuel Peron. Eppure, nonostante tutto, Milly Carlucci allontana queste accuse.

“I due format sono completamente diversi” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “La difficoltà più grande che abbiamo avuto quando abbiamo iniziato a lavorare quattro anni fa è stata quella di avere a che fare con un format anomalo e strano. Noi ci relazioniamo con le maschere come fossero realmente animali. Non c’è nessun punto di contatto con Ballando con le Stelle che invece è un format che predilige il racconto umano. Ho introdotto il Cantante Mascherato per una notte perché dopo anni di abitudine con Ballando con le Stelle era chiara al pubblico quale potesse essere la funzione di questo personaggio che fa le stesse cose degli altri ma per una sola serata”.