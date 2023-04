Antonino a Benedetta Primavera, su Twitter scrivono “quant’è passiva”: lui risponde

Antonino è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Benedetta Primavera di Loretta Goggi.

Il cantante – reduce dalla vittoria a Tale e Quale Show – ha esordito nello show della Goggi cantando Oro di Mango. “Ho iniziato la mia carriera cantando un brano di Mango, è sempre stata una mia fonte d’ispirazione“. Questo perché poco dopo ha avuto l’opportunità di duettare proprio con il cantante grazie a una registrazione particolare.

L’ospitata è stata ovviamente commentata su Twitter e fra gli svariati cinguettii il cantante ne ha notato uno davvero antipatico. “Quanto è passiva” ha scritto un utente. Commento al quale Antonino ha così risposto: “Mbè? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro na tastiera. Che gente str0nza“.

La risposta migliore: mbè?



Antonino Spadaccino ha fatto coming out pubblicamente nel 2016, anche se non ha mai nascosto la sua omosessualità.

“Non mi sono mai nascosto dietro un dito nemmeno ad Amici: non dovevo sottolineare niente ma non dovevo neanche nascondere ciò che sono” – ha dichiarato a Tiscali un po’ di tempo fa – “E questa cosa ha pagato in termini di stima, rispettabilità e trasparenza”.

“Il problema è arrivato dopo, quando sono entrato in determinati meccanismi discografici. Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna. E ti senti dire che “non c’è bisogno”, che “funziona di più nell’altro modo”. Ti dicono “vabbé, lascia stare, non ti esporre”. E invece secondo me gli artisti devono esporsi. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo?”.