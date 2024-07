Digitale terrestre, nuovo canale TV per il calcio in chiaro in arrivo: c’è l’accordo

Dopo aver trattato il cambio di numerazione di alcuni canali TV sul digitale terrestre, torniamo a soffermarci su novità relative al mondo televisivo italiano. Questa volta, però, si fa riferimento al prossimo arrivo di un nuovo canale TV per il calcio in chiaro.

Come riportato anche da portali come Digital News e Calcio e Finanza nella giornata del 26 luglio 2024, ad acquisire i diritti TV del campionato Primavera fino al 2027 ci ha pensato una realtà televisiva ben nota agli appassionati del calcio in chiaro – e non solo. Come qualcuno potrebbe immaginarsi, si fa riferimento a Sportitalia.

Disponibile alle numerazioni 60 e 560 del digitale terrestre, nonché in modalità HbbTV e streaming tramite connessione a Internet, il popolare canale TV tematico si è assicurato, in seguito a un’assemblea della Lega Serie A svoltasi in videoconferenza, i diritti audiovisivi delle competizioni Primavera per il ciclo 2024/2027.

Sportitalia accompagnerà, insomma, gli appassionati di calcio nella visione del campionato Primavera per i prossimi tre anni, nel contesto di un’interessante accordo sui diritti TV per il calcio in chiaro. Michele Criscitiello e soci hanno dunque prolungato la partnership con la Lega Serie A per il calcio giovanile.

Per l’occasione, è stato annunciato che da questa Stagione nascerà il canale Primavera TV, dedicato ai contenuti relativi a campionato, Supercoppa e Coppa Italia Primavera. Tutto questo pacchetto è stato acquisito in esclusiva da Sportitalia.

Per il resto, rimanendo in ambito digitale terrestre ma spostandoci in un altro contesto, potrebbe interessarvi approfondire il recente cambio di nome di un canale TV, che non è passato inosservato.