Ballando, personaggio in lizza un anno fa: “Milly ora sono pronta”

Milly Carlucci sta dando gli ultimi tocchi alla nuova trasmissione, L’Acchiappatalenti (che debutterà il 10 maggio), ma contemporaneamente sta anche pensando ai prossimi protagonisti di Ballando con le Stelle. La conduttrice vorrebbe Mara Maionchi e Big Mama nel cast del suo storico programma. Adesso però c’è anche un personaggio che si è candidato per scendere in pista il prossimo autunno.

Jasmine Carrisi punta a Ballando: “Cara Milly io sono pronta”.

La scorsa estate sono circolati rumor di una possibile partecipazione di Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle: “La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è a un passo dal partecipare a alla trasmissione di Milly. La presentatrice, lo scorso anno, decise di non includere nel cast Romina Carrisi, figlia di Romina Power e sorellastra di Jasmine. Ora è a un bivio: valorizzare la figlia della Lecciso oppure escluderla dalla rosa dei concorrenti per non fare (indirettamente) un torto alla Power? Si vedrà“.

La figlia di Loredana però poche settimane dopo ha smentito: “La trasmissione di Milly la guardo e mi piace molto. però voglio dire che quest’anno non ci sarò, non mi vedrete in questa edizione, però in futuro mi piacerebbe tanto partecipare. Il Grande Fratello? Qualche volta è arrivata la proposta, me l’hanno chiesto in modo vago, in futuro sarebbe bello fare anche quello. Certamente è un reality che mi incuriosisce, ma dirò di sì quando avrò una carriera più stabile. La stessa cosa che ha fatto mio padre in passato. Poi su queste cose ascolto molto anche mia madre. Lei su tv e spettacolo è molto competente. Diciamo che è il lato positivo di avere dei genitori che lavorano in questo ambiente“.

Lo scorso inverno Jasmine è scesa in pista nella versione georgiana del programma della Carlucci e adesso a Nuovo Tv ha detto che sarebbe pronta a sbarcare anche su Rai Uno: “Se sono state le prove generali per partecipare al talent show in Italia? Diciamo che replicherei volentieri. Anzi, ne approfitto per dire a Milly Carlucci che sono pronta a scendere in pista nel suo show.Del resto c’è già stato papà“.

Cara Jasmine, se Milly non accoglierà il tuo appello, ricorda che c’è sempre Alfonso…