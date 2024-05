Pomeriggio 5 continuerà due settimane senza Myrta Merlino

Fra abbassamenti di voce, impegni precedentemente già presi, lauree di famiglia, febbri e imprevisti, Myrta Merlino ha più volte saltato l’impegno quotidiano con la conduzione di Pomeriggio 5 costringendo Giuseppe Brindisi a prenderne le redini. Succederà anche nel capitolo finale di questa stagione, la più bassa di sempre in termini di ascolti, dato che la conduttrice saluterà il pubblico due settimane prima la reale fine.

Ad annunciarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia svelando che Pomeriggio 5 terminerà a metà giugno, ma che tutte quelle puntate saranno condotte – di nuovo – da Giuseppe Brindisi. “Myrta Merlino saluterà in anticipo Pomeriggio 5 il prossimo 30 maggio, per due settimane la trasmissione continuerà con Giuseppe Brindisi“. Come mai? Avrà già prenotato una vacanza che non può disdire? Al momento non lo sappiamo.

Pomeriggio 5 tornerà anche nel 2025

L’unica certezza in merito alla trasmissione è che, nonostante gli ascolti, è stata confermata anche per la stagione televisiva 2024-2025, ma il ritorno di Myrta Merlino – papabile – non è scontato, anzi. In pole position ci sarebbe Cesara Buonamici che dovrebbe in caso incastrare gli impegni fra il Tg5 e il Grande Fratello; seguita da Simona Branchetti che tornerà questa estate con la versione estiva di Mattino Cinque.

Myrta Merlino sulle voci che riguardano lei e la Buonamici: “Bisogna dirlo” https://t.co/bk9OCqFh7B — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 16, 2024

Anche Il Messaggero parla di Cesara Buonamici in pole position.

“Cesara Buonamici potrebbe prendere il timone della conduzione di Pomeriggio 5 dopo solo un anno dall’addio di Barbara D’Urso e all’inserimento di Myrta Merlino. Cesara sembrerebbe essere diventata il salvagente di Mediaset, dopo il consenso popolare ottenuto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, nelle vesti di opinionista”.

Buonamici, Branchetti, Brindisi, Gentili… Ma se invece di questi nomi cambiassero tutto affidando la trasmissione a un volto giovanissimo?