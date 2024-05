Vita nascosta o solo plastica? Rivelazione scioccante sulla spiaggia

Si tratta di un frammento di plastica o di una forma di vita nascosta tra i granelli di sabbia: ecco cosa si nasconde in spiaggia.

La natura, nella sua multiforme bellezza, sorprende sempre chi ha la capacità e la pazienza di guardare il mondo davanti a sé. Spesso è sufficiente uscire in un giardino o osservare le piante su un balcone di un palazzo per fare scoperte mai prima immaginate. Altre volte una passeggiata al mare è in grado di rivelare l’esistenza di forme di vita mai osservate prima. È questo il caso di una specie animale davvero particolare, il cui aspetto potrebbe erroneamente far pensare che non si tratta di un essere vivente ma di un pezzetto di plastica.

Cosa sono i “nastri di sabbia”: qualche informazione sui molluschi che assomigliano a pezzi di plastica

Conosciuti con il nome di “nastri di sabbia“, queste specie viventi somiglianti a pezzetti di plastica sono diffuse lungo le spiagge delle coste del Mediterraneo.

Con il nome “nastri di sabbia” si indicano le uova di “natica” o Neverita Josephina. La Neverita è un mollusco che depone le uova in primavera, tra aprile e giugno. I molluschi (nome scientifico di Mollusca Cuvier, 1797) costituiscono il secondo phylum del regno animale per numero di specie dopo gli artropodi, con 85 844 specie note. Alla classe della Neverita Josephina appartengono anche le cozze, le lumachine di mare e le vongole.

La Neverita Josephina appartiene alla classe dei gasteropodi e abita i fondali sabbiosi o fangosi a una decina di metri di profondità. Di colore bianco, marrone chiaro o rosa, questo mollusco è molto simile a una chiocciola e si caratterizza per una forma naticoide, da cui deriva il nome “natica”. L’Associazione Italiana Acquario Mediterranea spiega che il guscio di questo mollusco ha un diametro di circa 4 centimetri ed è caratterizzato da striature radiali

Le uova deposte da questo mollusco hanno una forma di semicerchio con i bordi dentellati. Nell’aspetto molto simile a un pezzo di plastica o a un vaso rotto, il “nastro di sabbia” è quindi un insieme di uova allineate e tenute insieme all’interno della struttura composta da sabbia e sostanze derivate dalla secrezione del mollusco. La Natica raggruppa le uova, ognuna delle quali non supera i due millimetri di grandezza, in un nastro lungo circa sei centimetri e largo tre centimetri. Queste strutture nastriformi se prese con delicatezza e messe controluce permettono di notare le uova embrionali. Il nastro protegge le uova fino al momento della schiusa, che avviene in estate. Quando si trovano questi gusci sulla spiaggia si consiglia dunque di non prenderli in mano, per evitare di danneggiare involontariamente le uova e compromettere la nascita di nuove forme di vita. (di Elisabetta Guglielmi)