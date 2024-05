emerse le cause della morte

Addio a Franchino, il vocalist e DJ siciliano ci ha lasciati all’età di 71 anni. Ma la sua magia non sparirà mai. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata questa mattina sulla sua pagina Facebook ufficiale, attraverso un messaggio in cui familiari e amici annunciano ai numerosi followers, specie negli ultimi anni, la morte del celebre DJ.

Nel messaggio si comunica che Franchino da tempo affrontava gravi problemi di salute ed era ricoverato in ospedale da diversi giorni. La notizia non poteva che portare a un sentito lutto nel mondo della musica, dato l’affetto e la popolarità di Franchino.

Il DJ entra far parte anche della canzone dalla vincitrice di X-Factor 2023, nell’ultima edizione, in cui la cantante e producer Sarafine ha citato Franchino proprio nel suo esordio “Malati di gioia”. Testualmente, il riferimento è andato al “poeta Franchino”, celebrità apprezzata soprattutto grazie a social popolari come, prima YouTube, e poi gli altri canali che ne hanno diffuso ulteriormente le performance.

La famiglia ha scritto: “Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più cari annunciano la scomparsa dell’amato Franchino, che si è spento oggi dopo diverse settimane di ricovero in ospedale. Sei stato una persona speciale per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Buon viaggio, Franco. Resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere… I funerali si terranno in forma strettamente privata”.

Franchino, al secolo Francesco Principato, era nato in Sicilia ma cresciuto in Toscana, dove i suoi genitori si erano trasferiti quando aveva solo un anno e mezzo, spostandosi da Messina all’Empolese. È proprio lì che poco più che adolescente ha iniziato la sua carriera suonando per la prima volta in una discoteca, trasformando la sua passione per la musica in una professione.

Negli anni Ottanta ha trascorso un periodo significativo a Ibiza, rafforzando la sua passione per la musica e riportando questa esperienza in Italia, all’Isola d’Elba, dove ha messo in pratica tutto ciò che aveva appreso in anni di gavetta per i club. Franchino è ricordato con grande affetto per il legame di tantissimi fan che lo hanno seguito spesso in due locali, l’Imperiale di Tirrenia e l’Insomnia di Ponsacco. Lo hanno apprezzato in tanti soprattutto negli ultimi anni grazie a quelle che possiamo definire “riscoperte” social. La musica e lo stile di Franchino, però, tra vecchi e nuovi fan, non moriranno mai.