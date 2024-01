Vincitrice di Sanremo lancia accuse a Domenica In: “Ho capito delle cose”

Ormai mancano due settimane all’inizio del prossimo Festival di Sanremo e anche per questo Mara Venier ha dedicato un ampio spazio alle kermesse durante l’ultima puntata di Domenica In. A commentare la gara canora anche una vincitrice di Sanremo, che si è anche lasciata scappare una frecciatina misteriosa.

La vincitrice di Sanremo 1983 sulla mancata partecipazione all’Eurovision.

Tra le tante cose, Tiziana Rivale a Domenica In ha parlato del suo trionfo al Festival di Sanremo del 1983, ma ha ricordato di non essere stata scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno. La vincitrice di Sanremo ha fatto intendere che dietro ci siano dei motivi un po’ particolari, che non ha potuto rivelare in diretta: “Vinsi il Festival più di quaranta anni fa, ma all’#urovision mandarono qualcun altro. Come mai è successo? L’ho capito dopo. Ora qui non lo posso dire…”

Effettivamente Tiziana nel 1983 ha vinto con Sarà Quel Che Sarà, ma all’Eurovision è andato Riccardo Fogli con Per Lucia. Ma c’è davvero qualcosa di strano in tutto questo? Sembra di no. Nel 1984 Sanremo l’hanno vinto Al Bano e Romina Power con la loro hit Ci Sarà e all’Eurovision si sono esibiti Alice e Franco Battiato con I treni di Tozeur.

🔴 Tiziana Rivale lancia accusa al veleno sulla RAI: “Vinsi #Sanremo ma all’#Eurovision mandarono qualcun altro. Perché? L’ho capito dopo. Ora qui non lo posso dire…” La dichiarazione durante #DomenicaIn. — TV Italiana (@TV_Italiana) January 21, 2024

Tiziana Rivale sul brano Sarà Quel Che Sarà.