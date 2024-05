Ex tronista diventa agente immobiliare e viene preso in giro: “Ignoranti”

Siamo abituati a vedere i ragazzi che usciti da Uomini e Donne si riciclano come dj, influencer o concorrenti di altri programmi, c’è invece un famoso ex tronista che invece dopo il successo televisivo ha deciso di fare un lavoro che nulla ha a che fare con il mondo dell’intrattenimento. Leonardo Greco è diventato un agente immobiliare e sul suo profilo TikTok ha iniziato a condividere contenuti inerenti alla sua professione. Sotto agli ultimi video di Leonardo però sono apparsi diversi commenti fastidiosi, c’è infatti chi l’ha deriso perché avrebbe fatto “una brutta fine” e chi si è chiesto “come hai fatto a finire così?”. Proprio per questo tipo di attacchi Greco ieri ha deciso di pubblicare un video in cui si è detto fiero del suo lavoro.

Onestamente non capisco tutta questa voglia di prendere in giro un ragazzo che parla con passione del proprio lavoro. Se dopo Uomini e Donne si mettono a sponsorizzare leggings, beveroni e metodi per far soldi allora li prendono in giro, se provano a partecipare ad altri reality sono ‘morti di fama’, adesso se fanno i consulenti immobiliari hanno fatto una ‘finaccia’.

In ogni caso Leonardo va soltanto ringraziato per averci regalato uno dei troni più belli di sempre (Bubi, non ti abbiamo dimenticata)…

Leonardo Greco e Diletta Pagliano, 2010-2011 pic.twitter.com/I3MLnb6L28 — chicca (@DANSH4RI) August 31, 2018

