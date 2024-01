Beatrice Venezi commenta la sua imitazione fatta da Virginia Raffale

Beatrice Venezi, che solo un anno fa ha sostenuto che “dio patria e famiglia” sono i suoi valori, ha commentato via Twitter l’imitazione che le ha fatto Virginia Raffaele a Colpo Di Luna.

“L’imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a Virginia Raffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione!“. A chi – provocatoriamente – le ha chiesto se avesse dovuto aspettare un consiglio da parte di lei [Giorgia Meloni, ndr] prima di commentare, Beatrice Venezi ha aggiunto: “In effetti è un peccato che fossi troppo presa dal mio lavoro da fare qui a Palermo, tra prove e concerti, e non abbia avuto abbastanza tempo per commentare questioni di rilevanza nazionale come questa!“.

Questa risposta è arrivata ore dopo dalla notizia – poi smentita – che vedeva il Ministro della Cultura chiedere un intervento Rai per l’imitazione della direttrice d’orchestra. “Non c’è stata alcuna pressione da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulla Rai in merito alla vicenda dell’imitazione del direttore d’orchestra Beatrice Venezi da parte di Virginia Raffaele“.

Beatrice Venezi, la sua parodia

“Vorrei sgomberare il campo ai pregiudizi di cui sono fatta oggetto, vorrei rispondere a queste infamie” – recita la Raffaele nei panni della Venezi – “Siccome sono una donna avvenente mi hanno dato dell’avvantaggiata. Siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella. Siccome sono una professionista seria mi hanno dato dell’antipatica. A tutte queste orrende calunnie io rispondo: antipatica no. […] Se io fossi una persona antipatica il ministro della cultura Sangiuliano non mi avrebbe nominato consigliere della musica del suo ministero e per questo lo ringrazio. Il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi per ignoranza, scarsa educazione e incompetenza ne è completamente all’oscuro. E il mio pensiero va di nuovo al ministro Sangiuliano”.