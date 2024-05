i banali sintomi da non sottovalutare

In Inghilterra una ragazza di 19 anni scambia i sintomi di un tumore al cervello per quelli dei postumi di una brutta sbornia. Ecco cosa ha raccontato dopo la terribile diagnosi.

Quando ha ricevuto la diagnosi non ci poteva credere. La ragazza 19enne pensava di avere solo dei normalissimi postumi di una lunga sbornia. Invece quelli che la giovane britannica provava erano i sintomi di un tumore al cervello, che solo in seguito i medici le hanno diagnosticato. Da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre.

Ella Pick è una ragazza di 19 anni di Boston, cittadina inglese del Lincolnshire. Era appena tornata da un viaggio di quattro settimane su un’isola greca con i suoi amici. Era sempre stanca e si sentiva sempre male.

Lei credeva che fosse normale, perché durante il viaggio in Grecia aveva spesso bevuto alcolici e quelli potevano essere i sintomi di una sbornia, i postumi degli eccessi fatti in giro per il mondo. Soffriva anche di fortissime emicranie.

Oltre ai mal di testa terribili, però, la giovane ha anche notato che il suo bulbo oculare si era spostato. L’oculista le ha consigliato di andare in ospedale per fare degli accertamenti. Qui i medici hanno scoperto la verità.

I mal di testa continui che aveva non erano i postumi della vacanza folle, ma i sintomi di un tumore al cervello purtroppo incurabile. Secondo i dottori non le rimaneva più di un anno di vita.

Ragazza scambia i sintomi di un tumore al cervello per quelli di una lunga sbornia

La 19enne racconta che tutto è iniziato dopo una vacanza a Zante. Già dopo i primi giorni aveva iniziato a sentirsi strana, ma lei pensava fosse a causa dell’alcol. Tornata a casa, però, ha iniziato con le emicranie e con una forte pressione nella parte posteriore della testa.

Dopo lo spostamento dell’occhio, una TAC e una risonanza magnetica hanno scoperto un nodulo al cervello. Era un glioma diffuso della linea mediana del tronco encefalico. Purtroppo una neoplasia che non darà scampo alla povera ragazza 19enne. A luglio dell’anno scorso le hanno dato solo un anno di vita.

Recentemente anche una famosa scrittrice ha annunciato di avere un bruttissimo cancro al cervello.