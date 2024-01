Risposta di Alessia Marcuzzi a chi le chiede di Stefano De Martino

A capodanno Belen Rodriguez con una risposta su Instagram ha riacceso il gossip su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Secondo la showgirl argentina infatti i rumor sul presunto flirt che avrebbero avuto il suo ex e la collega sarebbero veri. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la vicenda, ma la conduttrice ha replicato alla domanda di un suo follower.

La risposta di Alessia Marcuzzi a chi le chiede di Stefano.

Qualche giorno fa la Marcuzzi ha pubblicato su Instagram un video ironico in cui si toglie trucco e vestiti e si mette a letto con il cane. Un utente le ha scritto: “Ti stai preparando per Stefano“. La risposta di Alessia è arrivata dopo poche ore: “No, mi preparo per Bradley Cooper, anche per Jude Law. Stanno proprio qui dietro la mia porta e adesso dovrò scegliere. Ma forse scelgo il mio Brownie, sai?!”

Il commento di De Martino al gossip riaperto da Belen.

Raggiunto da Valerio Staffelli, Stefano De Martino non ha voluto parlare dei rumor che riguardano lui e Alessia Marcuzzi: “Come avete visto non mi sono arrabbiato. Ma devo avere ancora tanta pazienza? Cosa ho da dire? Ho già detto in passato. Adesso le persone vogliono vedere il sangue, ma io di professione non faccio il macellaio. Ho sempre fatto altro. Non mi va di alimentare queste cose. Mi piace pensare che sia bello tenersi per sé alcune cose e avere più sensibilità. Poi come diceva il grande Franco Califano, tutto il resto è noia. Vuoi una smentita? Io mi tengo il tapiro e lo accetto con entusiasmo. Voglio bene a Striscia la Notizia e saluto anche Antonio Ricci. Dici che ho fatto molta strada dai primi anni in cui venivi? Sarà, ma vedo che siamo ancora a parlare delle stesse cose di prima“.