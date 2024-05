Michelle Bonev, quando fa fece outing alla Pascale dalla Fagnani: “Sono stata con lei è lesbica”

Michelle Bonev è un nome che oggi molti probabilmente non conoscono, ma oltre un decennio fa finì sulle prime pagine di tutti i media quando raccontò di aver avuto rapporti con Silvio Berlusconi con la speranza che Mediaset mandasse in onda la fiction da lei prodotta.

All’epoca nella vita di Silvio Berlusconi c’era già Francesca Pascale che, stando alle dichiarazioni di Michelle Bonev, ebbe una relazione segreta con lei. “Vanno sui giornali, dicono che sono una coppia, ma non è vero: Francesca Pascale è lesbica, io sono stata con lei, non una volta, avevamo un rapporto. E sai cosa? Lo sanno in tanti, ma nessuno parla“. Dichiarazioni che la regista ha fatto proprio a…Francesca Fagnani!

Al Fatto Quotidiano, in un’intervista rilasciata ai tempi a Francesca Fagnani, Michelle Bonev parlò così di Francesca Pascale.

Il nostro rapporto si è sviluppato, io e Francesca siamo state insieme. È cominciato tutto dopo una festa con le altre ragazze che facevano chi lo spogliarello, chi ballava, chi si avvicinava a lui, Francesca era presente. […] Il nostro rapporto si è interrotto ad aprile, dopo la messa in onda su Mediaset della mia fiction Donne In Gioco, trasmessa contro la partita della Nazionale. Visto che parlava di ludopatia, non andava bene agli inserzionisti pubblicitari del gioco d’azzardo e quindi questo prodotto doveva essere bruciato.

A quel punto, io sono andata ad Arcore e ho cominciato a essere scomoda, perché piangevo e alzavo la voce. Berlusconi mi disse di lasciar stare e che tra due-tre mesi avrei firmato un altro contratto. Più tardi, mi vedo con Francesca che mi dice che lui è molto imbarazzato perché la fiction non è andata bene e che hanno subito critiche, e mi chiede “Michelle non ti è venuto in mente che non sei brava come attrice?”. E poi aggiunge: “Non fare più fiction, resta con noi, hai la tua stanza”. A quel punto le scrivo: dimenticatevi di me, abbiate pietà di una che è appena stata lapidata, lasciatemi stare”.