Video di Fedez con una nuova ragazza nota, il bacio: “Scambio di identità”

Prima è stato beccato con Ludovica De Gresy, poi qualche giorno fa Fedez è stato visto mano nella mano al GF di Monaco con Garace Authié e adesso è spuntato un altro video che ritrae il rapper milanese con un’altra donna (scambiata in precedenza per Garance). Fabrizio Corona infatti ha pubblicato una clip in cui si vede Federico che in discoteca mentre bacia una ragazza, l’ex re dei paparazzi su Dillinger News ha scritto: “Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fedez sembrerebbe aver trovato quella giusta, Garance Authié. Li abbiamo visti a Monaco e adesso noi li abbiamo beccati in una discoteca. Che sia una storia destinata a durare? Secondo noi no, avrà infatti vita breve“.

Video di Fedez in discoteca: ma non è Garace Authié!

Quella che si vede nel filmato diffuso da Fabrizio Corona su Dillinger News non è Garance Authié. Oggi Very Inutil People (la pagina che ha pubblicato in esclusiva la clip di Fedez al GP di Monaco), ha svelato che la ragazza che vediamo nel locale con il cantante è Violeta Toloba e che la clip è precedente a quella con Garace. Violeta non è nemmeno una sconosciuta, visto che fa la modella ed ha partecipato anche a Miss Universe nel 2019.

“Ho avuto l’autorizzazione per dare questa info, dopo che ieri anche a Pomeriggio 5 c’è stato uno scambio di identità… La ragazza del video del bacio in discoteca con Fedez non è Garance Authiè, ma la modella spagnola Violeta Toloba (anche lei presente a Monaco per il Gran Premio). Il video risale a giovedì scorso al Twiga Monte Carlo, cioè prima del GP di Monaco di domenica, quando Fedez è stato visto con Garance”.

Una cosa è certa: dopo la separazione Fedez si sta divertendo parecchio.