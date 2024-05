CiccioGamer89 contro Ilary Blasi: “L’ho beccata in Giappone, ecco cosa ha fatto”

Mirko Alessandrini è uno degli streamer e youtuber più famosi del nostro Paese con lo pseudonimo di CiccioGamer89 e in questi giorni si sta godendo una vacanza in Giappone insieme alla sua compagna. Quando però è andato nel quartiere di Shibuya per fare una foto con la statua di Hachiko ha incontrato…Ilary Blasi. Anche la conduttrice, proprio come lui, era lì perché voleva farsi una foto con la statua del cane più famoso del Giappone, ma al contrario di tutti i turisti avrebbe saltato la fila.

“Oggi mentre stavo in fila per fare la foto a Shibuya alla statua di Hachiko abbiamo incontrato Ilary Blasi” – ha scritto CiccioGamer89 su Instagram – “Ma sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto. Ve ne parlerò in un video, che secondo me in questo preciso momento vi ho solo che far bene. Il Giappone non è un parco divertimento, le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia”.

Mirko Alessandrini nel documentare ciò ha fatto dei video.

“C’è pure Ilary Blasi, che impertinente” – ripete anche la sua compagna – “Che str0nza. Non è che te lo meriteresti eh, qua stiamo tutti in fila. Quando uno se sente, se sente.. Per dire, se stai in un Paese dove hanno delle cose serie e devi essere rispettoso, salti la fila? Quanto è piccolo il mondo per stare nello stesso momento nello stesso posto con Ilary Blasi? Non che me ne frega niente, non voglio far nascere un dissing, ma se stiamo tutti in fila rispettiamo la fila. Siamo tutti quanti umani, eh”.

Alla fine CiccioGamer89 e la sua compagna sono riusciti a fare la foto con Hachiko facendo la fila.



Ecco il video con lo sfogo di Mirko: