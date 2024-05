Cantanti famosi beccati da Le Iene: “Incontri a pagamento, quanti soldi danno”

Le Iene lo scorso dicembre hanno scoperto l’esistenza di un gruppo WhatsApp gestito da un pr molto conosciuto, che metterebbe in contatto giovani ragazze con cantanti famosi, calciatori, produttori e imprenditori: “Una chat “particolare” che metterebbe in contatto manager, produttori della tv, artisti conosciutissimi e calciatori con belle ragazze. Per capire come funziona e cosa dovrebbero fare queste ragazze il nostro Cizco è riuscito a fare entrare una nostra complice in questa chat. – si legge sul sito de Le Iene – Anche un ex calciatore di Serie A è uno dei cinquemila contatti presenti nel gruppo Whatsapp del conosciutissimo pr. In questa chat, dove sono presenti centinaia di ragazze immagine, il PR oltre a pubblicare offerte di lavoro condivide anche i numeri di uomini ricchi e famosi“.

L’inviato de Le Iene, Cizco ieri ha parlato con il pr (qui il servizio): “Questo è il noto pr che sta dietro agli incontri dei personaggi celebri con avvenenti donzelle. Un gruppo WhatsApp composto da centinaia di ragazze immagine, alle quali il nostro uomo fa pervenire di uomini ricchi e popolari. Una nostra infiltrata ha scoperto che il più delle volte dopo dei primi inviti a concerti, partite ed eventi, si celano altri inviti a casa o in hotel“.

Cantanti famosi contattati da Le Iene.

Cizco ha incontrato Elisa, che si è spinta oltre con un noto cantante internazionale: “Mi ha scritto se andavo a trovarlo. Sono andata lì, mi ha chiesto di levarmi i vestiti, mi ha proposto 500 Euro. Se ho accettato? Non si dice“. L’artista in questione contattato da Le Iene ha ammesso di aver incontrato una ragazza, ma ha aggiunto che dopo il primo incontro sarebbe stata lei a chiedere 2.000 Euro per altre giornate insieme. L’uomo poi si è lamentato: “Ho cercato di bloccare questo pr, anche facendomi aiutare dal mio manager“.

Elisa ha ricevuto proposte molto particolari anche da un noto rapper: “Il mitico. Il pr mi ha girato i suoi numeri. Mi diceva ‘hai video? Mandameli? Vuoi uscire con me? Quanto chiedi? Lui è andato subito sui soldi. Poi mi ha mandato un vocale tutto fatto dove mi diceva che lui era felice pagando, così poteva chiedere tutto e gli dava potere. Lui mi ha proposto dai 1.000 Euro in su“. Il rapper chiamato da Cizco ha dichiarato: “Non ero felice che il pr desse il mio numero in giro. Poi da quando sono fidanzato mi sembra una cosa un po’ troppo“.

Non solo rapper e cantanti famosi, anche il numero di un attore conosciuto è finito nel gruppo: “Non mi ha chiesto il permesso di mettere il numero. Io però una volta gli dissi ‘se hai delle ragazze, belle e un po’ svampite mandami i loro contatti’. Diciamo che è come se fosse un Tinder che si chiama *nome del pr*“.

