video del gattino tenerissimo conquista tutti

Spopola sui social il video di un gattino tenerissimo: il piccolo felino crede di essere un coniglietto e si muove saltando come il suo amico a quattro zampe.

I felini domestici sono degli ottimi osservatori. Adorano gironzolare per la casa controllando e osservando tutto ciò che la loro famiglia sta facendo. Oltre ad osservare, spesso i gatti tendono anche a imitare alcune azioni che vedono svolgersi, specie quando sono ancora cuccioli. Così è stato per un piccolo gattino di pochi mesi che in queste sue prime settimane di vita è cresciuto insieme a un coniglietto domestico. Il micino ha considerato sin da subito il coniglio come un suo simile e per questo lo ha iniziato a imitare in tutto, anche nel modo di camminare e saltare.

Il cucciolo di gatto salta come il coniglietto domestico: il video del tenerissimo felino conquista il web

A testimoniare le crisi di identità del gattino, che è convinto di essere un coniglio, è un filmato condiviso su TikTok dall’utente kitties fun, all’account social @kitties. fun.

Nella didascalia posta a corredo del video, diventato presto virale su TikTok con oltre tre milioni di visualizzazioni da parte degli utenti del web, si legge: «quando il tuo gattino crede di essere anche lui un coniglio». Le immagini mostrano infatti una scena alquanto divertente: il coniglietto di casa, dal pelo arancione, sta saltellado nel tipico modo di spostarsi comune negli animali della sua specie. Il cucciolo di gatto è fermo sotto alla sedia del salotto e osserva con sguardo attento il suo amico a quattro zampe.

Il micetto è seduto sulle zampe posteriori, in una posizione simile a quella assunta dai conigli, e tiene la zampetta anteriore sollevata in avanti. Non appena il coniglietto ha completato il suo balzo in avanti, anche il gattino spicca un salto con una traiettoria curvilinea così simile a quella disegnata dai conigli. Il micino tenta poi un secondo salto: nonostante istintivamente per natura tenda ad atterrare sulle quattro zampe, il piccolo gatto si sforza di atterrare prima con le zampette anteriori e poi posteriori, in modo da seguire alla perfezione i movimenti del coniglietto.

Il coniglietto mostrato nel filmato è un Holland Lop, una razza di coniglio dalle orecchie lunghe che è stata riconosciuta dall’American Rabbit Breeders Association (nota con la sigla di ARBA). I conigli di razza Holland Lop sono tra i più piccoli per dimensioni e peso (il loro peso non raggiunge i due chilogrammi). Questi coniglietti, particolarmente diffusi negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito, sono animali molto calmi e all’inizio anche timidi. Quando si affezionando ai proprietari, però, possono diventare molto più tranquilli e sereni. Adoreranno trascorrere il tempo giocando con i loro umani e con gli altri animali della casa. I coniglietti sono animali domestici estremamente affettuosi: dal temperamento dolce e mite, instaureranno dei forti legami con le loro famiglie.

L’arrivo di un nuovo quattro zampe in casa è sempre un momento particolare per tutti i componenti della famiglia che lo accoglieranno. Se si ha già un animale domestico, poi, sarà necessario prestare attenzione ad alcuni accorgimenti per far sì che il nuovo arrivato si senta accettato e allo stesso tempo l’animale di casa non si senta escluso o trascurato. Nel caso dei conigli, questi batuffoli di pelo tenderanno ad accettare sin da subito i nuovi arrivati, mostrandosi estremamente affettuosi, proprio come è stato per il coniglietto arancione che ha insegnato al suo attento osservatore felino il modo migliorare per spostarsi in giro per la casa. Il filmato condiviso su TikTok sta conquistando tutti gli utenti del web, tanto che sono in molti che hanno commentato che vorrebbero adottare un coniglietto perché possa insegnare ai gattini a saltare in quel modo. (di Elisabetta Guglielmi)