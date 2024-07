Cosa odia di noi umani il cane: dagli atteggiamenti ai gesti

Cosa odia di noi umani il cane: le abitudini umane che fido detesta. Quali sono e cosa fare per evitarle per non rovinare il rapporto.

Condividiamo la vita con i nostri amici a quattro zampe convinti di conoscerli a fondo, ma siamo sicuri che Fido sia davvero felice con noi?

Sapevate che alcuni nostri comportamenti quotidiani di noi umani, possono infastidire o addirittura stressare il cane?

In questo articolo, scopriremo i segreti canini e sveleremo le abitudini umane che Fido detesta in segreto.

Vi diremo come individuare i segnali del suo disagio e come modificare alcuni atteggiamenti. Scopriamo quindi, cosa odia di noi umani il cane.

Cosa odia di noi umani il cane

I gesti umani, anche se fatti con buon intenzioni, possono risultare fastidiosi o addirittura stressanti per il nostro cane.

Ciò che per noi è innocente o affettuoso, potrebbe essere interpretato dal cane come minaccioso o stressante a causa delle differenze nel modo in cui percepiamo e comunichiamo.

Occorre essere consapevoli che il cane vive in modo diverso dal nostro. È importante quindi evitare comportamenti che possano disturbare il suo equilibrio emotivo.

Ecco in particolare cosa odia di noi umani il cane:

abbracci coccole al cane: molti cani interpretano gli abbracci come un’invasione del loro spazio e potrebbero non gradirli. Lasciare che il cane si avvicini spontaneamente e provare ad accarezzarlo solo quando è rilassato;

molti cani interpretano gli abbracci come un’invasione del loro spazio e potrebbero non gradirli. Lasciare che il cane si avvicini spontaneamente e provare ad accarezzarlo solo quando è rilassato; movimenti bruschi e rumori forti: i cani hanno un udito sensibile e possono essere disturbati da rumori improvvisi e forti. È consigliabile quindi muoversi con calma e delicatamente per non spaventare l’animale;

i cani hanno un udito sensibile e possono essere disturbati da rumori improvvisi e forti. È consigliabile quindi muoversi con calma e delicatamente per non spaventare l’animale; profumi intensi: i cani possono trovare fastidiosi certi profumi, come oli essenziali e profumi spray. Come infatti, preferiscono odori naturali e non trattati, poiché alcuni profumi possono irritare la loro pelle, oltre che provocare reazioni allergiche;

i cani possono trovare fastidiosi certi profumi, come oli essenziali e profumi spray. Come infatti, preferiscono odori naturali e non trattati, poiché alcuni profumi possono irritare la loro pelle, oltre che provocare reazioni allergiche; contatto visivo prolungato: lo sguardo diretto e fisso può essere interpretato dal cane come una minaccia. Evitate quindi di fissare negli occhi il cane;

lo sguardo diretto e fisso può essere interpretato dal cane come una minaccia. camminata frenetica al guinzaglio: per il cane la passeggiata è un momento per esplorare, socializzare e marcare il territorio. È bene seguire il suo ritmo e permettergli di annusare liberamente, rallentando o fermandovi quando vuole per marcare il territorio.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Il mio cane si spaventa molto quando faccio così? tutti i comportamenti che lo mettono a disagio

Come capire il disagio del cane

Il modo migliore per capire cosa il tuo cane odia di te è osservandolo con attenzione e imparando a leggere i suoi segnali.

Perciò, presta attenzione ai segnali che il cane invia, ad esempio: orecchie abbassate, coda nascosta tra le gambe, sguardo sfuggente o corpo irrigidito.

Questi erano i principali segnali che indicano un disagio. Riconoscerli e modificarli è il primo passo per costruire un legame più profondo.

Tuttavia, se non riesci a capirli consulta un veterinario o un addestratore cinofilo.