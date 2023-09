Rischia di annegare all’interno del canale: cane salvato dai passanti

Il cane è caduto nel canale e non riusciva più a risalire rischiando di annegare, in suo soccorso arriva un gruppo di passanti.

I nostri amici a quattro zampe sono dei gran curiosoni, tanto curiosi che ad un certo punto si dimenticano di come è fatto l’ambiente intorno a loro. Molto spesso si cacciano in situazioni pericolose, dove in mancanza dell’intervento dell’uomo, rischiano di perdere la vita. Un cagnolino stava rischiando grosso quando è caduto all’interno di un canale.

Stava per annegare nel canale: arrivano i passanti ad aiutare il cane

I cani sono abili nuotatori. Certe razze tra cui labrador, golden retriever e pastore tedesco, amano stare nell’acqua. Non a caso sono le razze utilizzate maggiormente come da salvataggio. Tuttavia non sempre le cose vanno per il verso giusto e alcuni cuccioli possono ritrovarsi sfiniti e in difficoltà dopo un volo nel canale.

Questo è quello che è capitato ad un cucciolo di simil pastore tedesco. Probabilmente, questo esemplare randagio, stava camminando come di consueto in quel tratto che affianca il canale, quando scivola e cade in acqua. Il cucciolo, ha provato a più volte ad arrampicarsi sui lati, ma era tutto invano e quando un gruppo di ragazzi lo ha avvistato, era sfinito e stava per annegare. Proprio questo gruppo di ragazzi è stato la sua salvezza.

I giovani non hanno esitato ad attraversare la ringhiera e precipitarsi ad aiutare il cagnolino in difficoltà. Si vede come il cane guarda il giovane che è sceso più vicino all’acqua con uno sguardo triste e malinconico. Dopo vari tentativi riesce a sollevarlo e a tirarlo fuori dall’acqua. Poi insieme ai suoi amici, lo ha preso e sollevato un’altra volta, in modo che potesse raggiungere il marciapiede. A quel punto i cucciolo era sano e salvo.

The dog thanks him for helping. 💕pic.twitter.com/Wl0aw5oES6 — Figen (@TheFigen_) September 11, 2023

Ma la storia non finisce qui. Il cucciolo simil pastore tedesco, grato per l’aiuto ricevuto, non è scappato via. Ha aspettato con pazienza che i suoi salvatori ritornassero per riempirli di baci e abbracci pieni di gratitudine. I giovani non sanno da dove il cucciolo provenga ma la gratitudine ricevuta a scaldato i loro cuori. Il video del salvataggio è stato pubblicato su Twitter dove ha raggiunto 3.8 milioni di visualizzazioni.