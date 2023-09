Scimmietta incontra un gattino ed è subito amore a prima vista

Il duo formato da una scimmietta e un gattino ha fatto sciogliere i cuori di milioni di utenti: per loro è stato amore a prima vista.

L’amicizia interspecie è una delle cose più belle che si posano vedere in natura e attraverso i video presenti sul web. Siamo abituati ad ammirare quanto meravigliosa possa essere l’amicizia tra cane e gatto, cane e anatroccolo, gatto e uccellino, quello che è raro da vedere è come possa svilupparsi un legame tra un micio e una scimmietta.

La scimmietta incontra il gattino: il duo più dolce di TikTok

Trix è una gattina tricolore che piange spesso la mancanza della sua mamma umana quando non è nei paraggi. Tuttavia, in sua assenza, la piccolina ha trovato conforto in un altro animale domestico, alquanto curioso: Olivia, una scimmia molto intelligente, affettuosa e gentile.

Appena Olivia sente Trix piangere, si precipita a confortarla e tra abbracci e coccole, la gattina riesce a calmarsi. Il legame tra le due è davvero sorprendente, tanto che il video dove viene mostrato è diventato virale su TikTok. La scena d’amore è stata condivisa sui social network il 2 settembre sul profilo social dedicato proprio alla scimmietta, con la didascalia: “Solo Olivia può farcela…“.

E, infatti, solo lei può: solo Olivia è in grado di calmare la piccola micetta quando la sua mamma non c’è. Olivia e Trix vivono con la biologa Alice Alves a Belo Horizonte, in Brasile e lavora con gli animali selvatici da 16 anni. Proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto e adottato la scimmietta Olivia, mentre Trix è capitata nella sua vita dopo averla trovata abbandonata all’interno di un bidone della spazzatura, quando aveva pochi giorni di vita

@oliviamacacaSó Olívia mesmo, pra dar conta… 😅♬ At My Worst – Hana

Nel processo di riabilitazione della piccola gattina, Olivia è stata fondamentale, poiché la scimmietta ama stare in giro, accudire e prendersi cura di Trix. Difatti Olivia trascorre le sue giornate andando al letto di Trix per controllarla e per darle tanto affetto. Uno dei suoi dolci momenti quotidiani è stato ripreso e pubblicato da Alice. L’amorevole duo ha accumulato oltre 1.4 milioni di visualizzazioni, migliaia di like e commenti: “Ecco perché amo gli animali, guardate tutto questo amore“; “Dio benedica gli animali! Sono le creature più pure del mondo. Li amo così tanto“; “Olivia è una mamma protettiva“.