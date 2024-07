Incastrato nella marmitta di un auto, per lui non sembrava esserci alcuna via di scampo

Alcuni salvataggi sono in grado di toccare i cuori in maniera particolare e quello del gattino salvato dai pompieri in Michigan è certamente tra questi.

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia vista e riproposta anche in tv, con i pompieri che si adoperano nel salvataggio del gattino intrappolato su un albero, questa volta però il salvataggio è stato fatto decisamente più in basso, con il malcapitato intrappolato niente meno che in una marmitta di un’auto. Una storia incredibile anche perché la questione stava volgendo nella maniera meno auspicata se non fosse stato per le doti della squadra arrivata in soccorso.

Un salvataggio impegnativo e delicato: Le particelle tossiche e lo spazio stretto stavano per avere la meglio

Per alcuni potrebbe sembrare incredibile, ma un piccolo gattino è davvero in grado di diventare ancor più minuscolo ed entrare in ogni pertugio dal quale riesce a passare il suo cranio. È così che un micetto spaventato ha deciso di infilarsi proprio nella marmitta di una macchina, restando però incastrato quasi subito senza riuscire a tirarsi fuori. Il gattino arancione poteva morire, respirare nell’interno di una marmitta è infatti difficile ma non solo, visto che residui dei gas di scarico che si accumulano proprio nella marmitta potevano intossicare l’animale in poco tempo. Per fortuna però la squadra di pompieri di zona non ha perso tempo ne sottovalutato la situazione ed è accorta per aiutare il piccolo gattino.

La situazione è sembrata subito complessa con la testa che era rimasta incastrata e per evitare che il gatto soffocante si è dunque deciso di smontare la marmitta in tutte le sue parti per permettere al gatto di respirare ed allo stesso tempo agli operatori di sfilando in modo sicuro. Dopo qualche decina di minuti comunque l’operazione è riuscita, anche se il micio è sembrato subito provato.

È stato dunque richiesto l’intervento di un veterinario che ha potuto appurare come, al di la dello sporco e di un leggero affaticamento respiratorio, oltre che a qualche escoriazione, il gattino stava bene e avrebbe potuto riprendere una vita normale.

Michigan Firefighters Help Rescue Curious Kitten Stuck in Car Muffler https://t.co/ON2yk61Knn — People Pets (@PEOPLEPets) July 18, 2024

Questa storia ci racconta però come sia fondamentale richiedere l’intervento di esperti, anche per azioni che potrebbero sembrare semplici, senza l’aiuto dei vigili del fuoco, i fatti, probabilmente si sarebbe optato per la scelta sbagliata con conseguenze che sarebbero state probabilmente gravissime per l’animale. Ancora una volta la squadra dei vigili ha dimostrato il suo valore, uno dei veri organi a disposizione del cittadino che pare non deludere mai le aspettative.