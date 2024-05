vhbw® Ni-MH Batteria di Ricambio 3500mAh (7.2V) compatibile con Robot Aspirapolvere e Neato Robotics, Neato Signature Pro, Essential

30,57€

(as of May 25, 2024 00:40:45 UTC – Details )

Prezzo:





Batteria di ricambio compatibile per il Suo robot aspirapolvere Neato o Vorwerk.

– Ideale anche come batteria di riserva per quando si è in viaggio.

– Potrà continuare a usare il Suo standard carica batterie.

– La preghiamo di utilizzare solo caricabatterie adatti a questo tipo di batteria.

– Lei riceverà un prodotto VHBW nuovo, senza difetti, in confezione originale. Articolo non originale.

Contenuto della Spedizione:

1 x Batteria

Specifiche Tecniche:

Tecnologia: Ni-MH

Capacità: 3500 mAh

Tensione: 7,20 V

Potenza: 25,20 Wh

Compatibile con i seguenti modelli:

– Neato Robotics XV-11

– Neato Robotics XV-12

– Neato Robotics XV-14

– Neato Robotics XV-15

– Neato Robotics XV-21

– Neato Robotics XV-25

– Neato Robotic Signature Pro

– Neato Robotics XV Essential

Sostituisce il seguente tipo di batteria originale:

945-0005, 945-0006, 945-0065

