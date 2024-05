Dogecoin, addio al famoso cane Kabosu che ha ispirato il meme Doge

Qualcuno tra di voi potrebbe ricordarsi dell’era Dogecoin di Twitter, in cui l’icona in alto a sinistra era diventata quella di una cagnolina. Si trattava di Kabosu, che ha ispirato il meme Doge e che ci ha appena lasciato.

È in un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale kabosumama (appartenete alla proprietaria, Atsuko Sato) che si legge: “A tutti voi che avete amato Kabosu: la mattina del 24 maggio 2024, Kabosu ha attraversato il ponte dell’arcobaleno. Grazie mille a tutti per il vostro sostegno nel corso degli anni. Se n’è andata molto serenamente senza soffrire, come se si addormentasse sentendo il calore delle mie mani che la accarezzavano.

Grazie mille a tutti per aver amato Kabosu in tutti questi anni. Sono certa che Kabosu fosse il cane più felice del mondo. Questo mi rende la proprietaria più felice del mondo. Vorrei esprimere il mio più profondo apprezzamento a tutti coloro che ci hanno dimostrato tanto affetto“. Proprio tramite il profilo Instagram kabosumama nei mesi scorsi era stato reso noto che alla cagnolina era stata diagnosticata la leucemia linfatica e una malattia del fegato.

Come riportato anche da Engadget, Kabosu, adorabile Shiba Inu, aveva 18 anni. La cagnolina giapponese non ha solamente ispirato la criptovaluta Dogecoin, ma per lungo tempo è stata al centro di un ampio numero di meme sul Web. Pensate che qualcuno è persino arrivato a descriverla come la “Mona Lisa di Internet“. Una foto di Kabosu era diventata un NFT (ai “tempi d’oro” di questi ultimi) venduto per ben 4 milioni di dollari.

Inoltre, una statua in onore di Kabosu è stata eretta a Sakura (Giappone) nel novembre 2023. Insomma, di certo la cagnolina dei Dogecoin verrà ricordata a lungo.