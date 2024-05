ecco le funzioni da provare

Certo, la pronuncia italiana di GPT-4o non è perfetta, ma potrebbe comunque interessarvi mettere alla prova quanto proposto dal più recente modello di intelligenza artificiale di OpenAI. Quest’ultimo, infatti, risulta già utilizzabile in Italia dagli utenti gratuiti.

Potreste non averlo notato, ma in questi giorni basta semplicemente accedere al portale ufficiale di ChatGPT per vedere comparire a schermo un pop-up che invita a provare GPT-4o. “Ora hai accesso limitato al nostro ultimo modello, GPT-4o. È più intelligente, comprende le immagini, può navigare sul Web e parla più lingue“, si legge nel messaggio di benvenuto.



Il motivo per cui si fa riferimento a un accesso “limitato”? Come spiegato nel contesto dell’annuncio di GPT-4o, per il momento sono accessibili esclusivamente le funzioni relative a testo e immagini. Questo significa che attualmente non è possibile avere una conversazione in tempo reale con un input video come quello visto durante l’evento di presentazione, ma quantomeno gli utenti gratuiti possono adesso verificare direttamente i miglioramenti negli altri campi.

Premendo sull’icona della graffetta in basso, risulta possibile caricare un’immagine dalla memoria del computer e fare domande contestuali al chatbot (ad esempio, “cosa si vede nella foto?“). In questo modo, metterete alla prova il nuovo supporto agli allegati di ChatGPT, reso possibile dall’implementazione di GPT-4o.



Un’altra novità che potrebbe interessarvi approfondire è l’apertura a tutti del GPT Store, accessibile premendo sull’opzione “Esplora GPT” presente in alto a sinistra. Si tratta dello store di GPT personalizzati integrato in ChatGPT, che fino a poco tempo fa era accessibile solamente dagli utenti a pagamento. Insomma, le novità di maggio 2024 non sono poche per il chatbot di casa OpenAI.

Se vi interessa dare un’occhiata anche a quanto in arrivo in futuro, potrebbe farvi piacere consultare l’approfondimento sull’era degli agenti intelligenti.