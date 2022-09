Uomini e Donne, il video ricordo per Manuel Vallicella

La società di produzione Fascino di Maria De Filippi ha deciso di rendere omaggio a Manuel Vallicella mandando in onda un video tributo al termine della puntata odierna di Uomini e Donne. Un omaggio doveroso e commovente che ricorda quello fatto ad Amici per la scomparsa di Piero Sonaglia, storico assistente studio e braccio destro di Maria.

Maria De Filippi in lutto per la morte di Piero Sonaglia: “Ti vorrò sempre bene” https://t.co/QbNiYf1L1y — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 2, 2022

Uomini e Donne, il video tributo per Manuel Vallicella

Vogliamo ricordarti così… un ragazzo puro con un animo dolce e gentile. Ciao Manuel ❤️

La redazione di #UominieDonne

Quella di Manuel Vallicella non è l’unica morte scioccante avvenuta fra i protagonisti di Uomini e Donne. Oltre le varie dame e cavalieri del trono over deceduti per problemi legati all’anzianità, nel corso degli anni sono scomparsi anche molti giovanissimi. Il più celebre è probabilmente l’ex tronista Antonello Zara, morto a 31 anni in seguito ad un incidente stradale. Incidente stradale anche per Fabiano Vitucci, ex corteggiatore scomparso a 29 anni. Stesso destino di Riccardo Ravalli, 39 anni, morto anche lui in seguito ad uno scontro con il suo furgone. Nel 2021, infine, abbiamo detto addio anche a Fabio Donato Saccu che si è spento all’età di 46 anni a causa di un tumore.