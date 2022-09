Mughini condannato per diffamazione nei confronti della Lucarelli, a ottobre si ritroveranno a Ballando con le Stelle

Giampiero Mughini è stato ufficialmente condannato per diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Ebbene sì, dopo un anno e mezzo dalla denuncia sporta dalla giudice di Ballando con le Stelle nei confronti del giornalista, la sentenza è arrivata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, Giampiero Mughini dovrà pagare una multa di 500 euro e fare un bonifico di 2000 euro nei confronti di Selvaggia Lucarelli. I due, fra un paio di settimane, si ritroveranno faccia a faccia a Ballando con le Stelle. Lei nelle vesti di giudice, lui in quelli inediti di concorrente. Milly Carlucci ne sa sempre una più del diavolo.

Ma cosa aveva scritto Giampiero Mughini per meritarsi una querela? Nel dettaglio frasi come “Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue te**e sul web e dintorni. Nella storia del mondo le te**e sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa.” Inoltre aveva detto che un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli era paragonabile allo sterco.

Questa la reazione della Lucarelli alla notizia della sentenza: “Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie te**e col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto (ripreso da Il Giornale) che un mio articolo sul Fatto era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”.

A ricostruire la storia era stato lo stesso Mughini in un’intervista con AdnKronos.

“Su Il Fatto, di nuovo per una trasmissione televisiva lei mi aveva attribuito delle parole che sono il contrario di quello che penso. Si parlava di quella povera ragazza romana tossicodipendente (Desirée Mariottini, ndr) che poi hanno massacrato e lei (la Lucarelli, ndr) sosteneva che io avessi detto dalla Venier che quella povera ragazza ‘se l’era cercata’, espressione molto brutta. Non mi era mai passato per la mente di pensare che la ragazza se l’era cercata – si era difeso Mughini – avevo detto che era una ragazza fragile e che stava in una condizione oggettiva terribilmente atroce e quando lei scrisse così nella prima pagina de Il Fatto, per la seconda volta, allora scrissi non ricordo dove: “Questa non è una giornalista, questa è una che non ha superato la terza elementare”».