Alex Di Giorgio, ecco chi è il ballerino gay con cui farà coppia a Ballando con le Stelle

Alex Di Giorgio sarà uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle e qualche ora fa è stato svelato anche con chi farà coppia. Sarà – su sua richiesta – un ballerino gay. Il suo nome è Moreno Porcu, un sardo di 35 anni.

Per Moreno Porcu, di Uta, Ballando con le Stelle sarà un vero e proprio debutto televisivo. Quando è stato annunciato nel cast dei ballerini il sindaco della sua città, Giacomo Porcu, ha scritto su Facebook: “Complimenti per questo grande traguardo, mi auguro il primo di tanti altri, ad un giovane strepitoso talento utese. Come evidente dall’ immagine, con Moreno in comune abbiamo solo il cognome, purtroppo per me. Forza Moreno!”.

Su Instagram Moreno Porcu ha così annunciato di ballare con Alex Di Giorgio:

“Eccoci! Io e Alex Di Giorgio saremo una coppia concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle. Non vediamo l’ora di entrare in pista, vivere delle forti emozioni e condividerle con tutti voi! ❤️ Siete pronti a sostenerci??? Appuntamento a Sabato 8 Ottobre!”

Alex Di Giorgio, perché ha richiesto di ballare con un ballerino gay