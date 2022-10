una playlist per professori e maestri

Canzoni dedicate agli insegnanti: una playlist dedicata a maestri e professori, persone fondamentali nelle nostre vite.

Il 5 ottobre si festeggia una ricorrenza molto importante a livello internazionale: la Giornata Mondiale degli insegnanti. Una categoria di persone che hanno un ruolo fondamentale nelle vite di tutti noi. Perché un insegnante non è solo il nostro primo educatore fuori casa, al di là di genitori e parenti stretti. Ma è soprattutto colui o colei che può plasmare le nostre menti, formare il nostro carattere, indirizzarci nel nostro percorso di vita.

Può essere un maestro o una maestra, il più amato, odiato o indifferente dei professori, o anche un insegnante di musica, di arti marziali, di qualunque altra attività. Quel che è certo è che senza di questa persona, probabilmente non potremmo mai diventare ciò che siamo oggi. Per questo motivo, molti hanno voluto dedicare canzoni splendide a queste figure fondamentali, brani che proviamo a raccogliere oggi in questa breve playlist.

Canzoni dedicate agli insegnanti

Di canzoni dedicate a maestri, insegnanti e professori ne esistono davvero moltissime, firmate dai più grandi cantautori della musica italiana. A partire dal 1962, quando Luigi Tenco pubblicò la sua irriverente Cara maestra, forse la più pungente tra le canzoni rivolte a questa figura.

Chitarra acustica

Un vero exploit lo avemmo a partire dagli anni Ottanta, con brani come Buongiorno professore di Fausto Leali, In fila per tre di Edoardo Bennato o Il maestro di violino di Domenico Modugno, brani che, in un modo o nell’altro, hanno fatto la storia:

Nei due decenni successivi non mancarono brani sulla stessa lunghezza d’onda, canzoni che ancora oggi vengono ricordate con tanto affetto, come Professore di Loredana Bertè, Giulio Cesare di Antonello Venditti, Il professore di Franco Califano o Cara prof di Eros Ramazzotti:

Altre canzoni dedicate agli insegnanti

Venendo ai brani del nuovo millennio, non mancano in una playlist dedicata agli insegnanti altre straordinarie canzoni che non possiamo dimenticare. Ad esempio Il maestro di Renato Zero, No professore di Marco Masini, Cara maestra di Dimartino, Grande maestro di Giorgia, Professorè di Carl Brave o l’intero album Bella prof! di Lorenzo Baglioni, l’artista/insegnante che prova a educare attraverso la musica: