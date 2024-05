cosa ha fatto l’imprenditrice digitale

Sembra che la distanza tra Chiara Ferragni e Fedez non sia solo geografica. La separazione è stata sicuramente dura per entrambi i due divi, un tempo la coppia più seguita d’Italia. Avevano anche un nome per rappresentare plasticamente il connubio delle due personalità e delle due differenti provenienze: Ferragnez. Sembra passata un’era geologica, ma la distanza è adesso anche e soprattutto sentimentale.

L’influencer ancora al centro di molte questioni giudiziarie, delle vere e proprie noie legali, si trova a Los Angeles con i suoi amici di sempre, dove sta trascorrendo delle rilassanti vacanze tra Malibu e Venice Beach, documentando tutto sui social con foto, video e stories.

Fedez, invece, è rimasto a Milano, dove giovedì sera ha partecipato al release party di Capo Plaza. Alcune foto pubblicate dai paparazzi lo mostrano in compagnia di una “ragazza misteriosa”. Sarebbe un clamoroso “autogol” fotografarsi con una nuova compagnia femminile a una serata. Inevitabili i gossip sulla coppia paparazzata.

Secondo alcuni rumors, il rapper avrebbe trascorso buona parte della notte in studio di registrazione. Dopo il video del presunto flirt con una ballerina diventato virale su TikTok, Ferragni era rimasta in silenzio sui social. Ma nelle ultime ore, alcuni suoi post su Instagram sono stati interpretati dai fan come frecciatine all’ex marito. Insomma, Chiara Ferragni non sarebbe rimasta proprio impassibile.

In particolare, una storia in cui l’influencer riprende una coppia di anziani che passeggiano mano nella mano su un terreno accidentato ha fatto scatenare i commenti. “Life goals” (Obiettivi della vita, letteralmente), ha scritto Chiara Ferragni, lasciando intendere che questa sia la sua idea di una relazione vera, solida e duratura.

L’influencer, che ha vissuto a Los Angeles per diversi anni, ha qui una delle sue migliori amiche, l’imprenditrice Rachel Zeilic. Pare comunque che stia passando del tempo in buona compagnia. Insieme, le due amiche hanno ordinato ben 16 panini da portare a casa per i loro amici. Una situazione, quell’esagerata quantità di cibo ordinata, che ci riporta forse a un momento di maggiore spensieratezza della nostra vita e che, in fondo, capiamo bene.