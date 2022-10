Amici 22, Cricca torna nella casetta: l’accoglienza incredibile dei colleghi

Amici 22, Cricca ha avuto un problema di salute e si è allontanato momentaneamente dalla casetta: l’accoglienza dei ragazzi.

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è iniziata in maniera straordinaria, con tanti momenti emozionanti e sfide importanti anche nelle puntate della domenica. Protagonisti assoluti gli ospiti, come Achille Lauro, che nella terza puntata ha dato i voti alle interpretazioni di cover da parte dei cantanti, ma anche alcuni dei ragazzi che compongono la classe di questo fine 2022. Tra tutti, anche Giovanni Cricca, un artista di talento che ha avuto però qualche problema di salute negli ultimi giorni. Ecco come è stato accolto dagli amici al suo ritorno in casetta.

Cricca lascia Amici: cosa è successo al cantante

Con la salute non si scherza, anche se si sta partecipando a un programma televisivo e ci si sta giocando l’occasione più importante della propria carriera. Negli ultimi giorni Cricca ha dovuto quindi momentaneamente abbandonare la casetta per cercare di risolvere un piccolo ma fastidioso problema.

Microfono cantante

Di cosa si tratta? A quanto pare di calcoli renali. Un problema molto fastidioso che lo ha costretto a prendersi un breve pit stop, per poi tornare più in forma che mai nella casetta il 4 ottobre. E la reazione dei suoi colleghi e amici, al suo ritorno, è stata inaspettata.

Cricca torna ad Amici: il video

Non è mancato per tantissimi giorni, il giovane cantautore. Eppure, la sua assenza si è fatta sentire. Non a caso, quando è riapparso dalla scala che porta nella casetta in cui convivono i protagonisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, si è ritrovato ad accoglierlo tutti i suoi colleghi, felicissimi di rivederlo e di sapere cosa gli era successo. Un’accoglienza da brividi che probabilmente non si sarebbe aspettato e che lo ha riempito di orgoglio, gioia e felicità, come dimostrato dalle immagini pubblicate sui social dall’account ufficiale del talent. Di seguito il video: