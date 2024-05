La stampa inglese sul rapporto tra Artur e Alves: “Cosa c’era tra loro”

Qualche giorno fa Biagio D’Anelli ha rivelato che Artur Dainese in passato avrebbe avuto una relazione con Jessica Alves prima della transizione. Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffino i due sarebbero stati insieme nel 2018, quando Jessica veniva spesso in Italia (anche per i programmi di Barbara d’Urso). Biagio ha citato anche la stampa inglese, che in effetti si è occupata di questo gossip in più occasioni.

La stampa inglese su Artur Dainese e Jessica Alves.

In due articoli e diversi post social, il Daily Mail ha pubblicato foto di Artur e Jessica, rivelando anche che ai tempi Alves era divisa tra il modello (che adesso è a L’Isola dei Famosi) e Giacomo Urtis. I fotografi del Daily Mail sei anni fa avrebbero beccato Alves e Dainese in atteggiamenti “dolci”.

“Alves il mese scorso ci ha confermato la sua relazione con il cantante e chirurgo plastico italiano Giacomo Urtis. Nonostante la storia romantica con Giacomo, la star è stata vista in atteggiamenti intimi con il bel modello ucraino Artur Dainese. I due sono stati visti in un bar, poi per le vie del centro di Milano e ancora davanti al negozio di Cartier, dove Alves ha compreto un orologio da 30.000 Sterline per il fidanzato. Alves raggiunto dai nostri giornalisti ha ammesso di essere indeciso, dice di essere diviso tra Artur e Giacomo. Davanti ai paparazzi Alves ha abbracciato il bel modello mentre passeggiavano per la città e si godevano una cena all’aperto dopo il suo costoso acquisto”.

Ma se a Biago D’Anelli, Alves avrebbe confessato di essere stata con Artur (che poi l’avrebbe lasciata quando ha scoperto che avrebbe intrapreso il percorso di transizione), sulla stampa inglese Jessica è stata più vaga: “Cosa c’è con lui? Artur è molto bello, è un ragazzo anche intelligente. Diciamo che se non stessi con Giacomo mi metterei con lui“.

