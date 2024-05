un video strepitoso che lascia tutti senza fiato-VIDEO

Le avventure spettacolare per chi ama la natura possono partire anche dagli scenari più inusuali, il video in questione ne è la testimonianza

Sono tanti gli amanti della natura e degli sport estremi e molto spesso in queste uscite gli avvicinamenti con la fauna selvatica diventano straordinari. Alcuni di questi possono fare paura, come ad esempio è capitato a qualche sfortunato bikers rincorso da orsi o puma mentre percorrevano percorsi sterrati e selvaggi, altro però sono decisamente meno adrenalinici ma in grado di regalare lo stesso grosse emozioni così come è accaduto al ragazzo di questa storia.

L’incontro è avvenuto in brasile a centinaia di metri di altezza, l’interazione con l’animale non è stata tuttavia sporadica, questo sembra infatti aver scambiato l’uomo per un suo simile o comunque per qualcosa di assolutamente innocuo, tanto da lasciarsi andare ad un comportamento quasi impossibile da immaginare.

Si appollaia sulle sue gambe durante il volo in parapendio, un passaggio gratis ripreso fino alla fine

Planare in alto nel cielo senza dubbio rappresenta uno dei sogni più antichi dell’uomo e per coloro che praticano parapendio tale sogno diventa realtà. Dominare i paesaggi dall’alto nel silenzio della planata e un vantaggio che solo pochi animali posseggono e tra questi gli avvoltoi sono sicuramente i più iconici.

Questi rapaci dalla vista affinata e dalla stazza imponente, tuttavia, difficilmente interagiscono con l’uomo, sono uccelli scettici che amano la libertà e che senza dubbio si sentono maggiormente sicuri quando volano a quote elevate. Forse è proprio per questo motivo che l’incontro con l’uomo durante la planata non ha insospettito l’animale in questione, un avvoltoio che volava sui cieli del brasile e che non ha deciso solo di avvicinare l’uomo sul parapendio, ma anche di planare vicino a lui fino a poggiarsi sulle sue gambe.

La reazione del ragazzo è stata di stupore e inizialmente quasi di spavento, l’animale però con il suo fare sereno ha fatto rientrare ogni allarme partito nella testa dello sportivo che da lì ha iniziato a godersi l’avventura. L’uccello dopo essersi poggiato si è addirittura lasciato accarezzare, giocando con i lacci delle scarpe e picchiettando su di esse con il becco prima di riprendere la sua strada ed allontanarsi maestoso nel cielo.

Uno degli incontri più particolari pubblicati sul web, questo il motivo della popolarità riscossa dal video, senza dubbio non è cosa di tutti i giorni assistere a immagini simili, immagino però che ci avvicinano ancor di più al mondo animale, facendoci capire come sia possibile la convivenza con ogni forma di vita ad un livello superiore semplicemente aprendoci a questo mondo e mostrando il rispetto che merita.