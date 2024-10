Il corso gratuito di linguaggio felino

Un corso gratuito, promosso dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, offre agli amanti dei gatti l’opportunità di approfondire la conoscenza del linguaggio felino, migliorando così la loro relazione con questi animali. Nonostante i gatti non possano parlare, il loro comportamento può rivelare stati d’animo e sentimenti. Attraverso il corso, i partecipanti apprenderanno a riconoscere e interpretare queste forme di comunicazione.

Il programma del corso è intitolato “Diploma in Lingua Felina” e consentirà ai partecipanti di acquisire competenze nella lettura del linguaggio dei gatti. Alla conclusione del percorso formativo, ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione valido, rilasciato dalle autorità comunali e sanitarie locali.

Il corso si svolgerà in tre serate, con lezioni della durata di due ore e mezza ciascuna, presso la Sala dello Sport del Comune di Alba. Il primo incontro si è già tenuto il 22 ottobre, mentre gli altri sono programmati per il 29 ottobre e il 5 novembre 2024. Gli incontri si terranno dalle ore 20:00 alle 22:30. Per partecipare, è necessario completare un’iscrizione gratuita, disponibile sul sito www.veterinaricuneo.it.

Con l’intento di promuovere una maggiore comprensione tra umani e felini, il corso si propone di insegnare come interpretare non solo il linguaggio del corpo dei gatti, ma anche le variazioni nei loro miagolii. Questo approccio aiuterà i proprietari a sostenere meglio la salute e il benessere dei loro amici a quattro zampe.

In sintesi, l’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano instaurare un legame più profondo e consapevole con il proprio gatto, apprendendo le chiavi per decifrare il suo linguaggio e migliorando la comunicazione reciproca.