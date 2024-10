Sganciata la bomba sull’ex calciatore

Un nuovo scoop lanciato da Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, riguarda Francesco Totti e i presunti tradimenti ai danni della sua fidanzata, Noemi Bocchi. Secondo quanto dichiarato da Corona sul suo canale Instagram, Totti avrebbe tradito Noemi, proprio come faceva con la sua ex moglie, Ilary Blasi. Questa affermazione scatenerebbe un nuovo polverone mediatico attorno al famoso ex calciatore.

Fabrizio Corona sarà ospite a Gurulandia il 23 ottobre per rivelare ulteriori dettagli sulla situazione. Nel suo canale Telegram, Corona ha descritto la attuale relazione di Totti con Noemi come una semplice sostituzione di Ilary, affermando che Totti stia vivendo lo stesso stile di vita di prima, infedele e traditore. Afferma, infatti, che Totti avrebbe tradito Noemi più volte, analogamente a quanto avveniva durante il suo matrimonio con Ilary. Ha inoltre anticipato che giovedì verranno pubblicate foto di Totti paparazzato in un albergo di Roma con una showgirl, la quale non ha smentito i gossip sul loro rapporto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono fidanzati da due anni, e sembrano apparire felici e stabili, come dimostrano i post e i video condivisi sui social. Nonostante l’apparente serenità della loro relazione, le affermazioni di Corona mettono in discussione questa immagine pubblica. Al momento, però, né Totti né Noemi hanno commentato le rivelazioni di Corona, lasciando la situazione avvolta nel mistero.

La vicenda suscita l’interesse degli appassionati di gossip e dei fan di Totti, poiché l’ex calciatore è da sempre al centro dell’attenzione mediatica. La figura di Corona, noto per i suoi scoop e le sue affermazioni controverse, aggiunge ulteriore tempesta a una storia già complicata. Con l’attesa di ulteriori sviluppi e soprattutto delle immagini annunciate, il pubblico rimane con il fiato sospeso per scoprire se ci saranno conferme o smentite alle pesanti accuse di tradimento rivolte a Francesco Totti.