Fitch, condizioni favorevoli hanno incentivato le emissioni high-yield in Italia

Fitch Ratings ha pubblicato un report che evidenzia come gli emittenti italiani high-yield e leveraged abbiano tratto vantaggio dalle favorevoli condizioni del mercato dei capitali di debito in Europa. Nel 2023, le condizioni di mercato hanno generato una forte domanda da parte degli investitori per il debito speculative-grade, sostenuta da significativi afflussi di capitale verso fondi high-yield e dalla formazione di CLO (Collateralized Loan Obligations). Questa dinamica, unita a una qualità creditizia stabile per gli emittenti italiani, ha portato a un incremento dei rifinanziamenti e a nuove operazioni nel paese negli ultimi 12-18 mesi.

Gli emittenti con rating “BB” hanno rifinanziato le scadenze dei debiti esistenti, mentre le aziende LBO (Leveraged Buyout) di categoria “B” hanno lavorato per ottimizzare le loro strutture di capitale, garantendosi condizioni più vantaggiose per finanziare la propria espansione. Gli investitori hanno manifestato un atteggiamento positivo nei confronti delle ricapitalizzazioni dei dividendi, delle emissioni di debito subordinato e di accordi significativi e trasformativi nella struttura delle imprese.

Un caso emblematico è quello di Telecom Italia, che ha ceduto la sua rete di linea fissa a Optics Bidco attraverso un complesso processo di gestione delle passività. Questa operazione ha contribuito a ridurre i premi di rendimento associati agli emittenti italiani, che erano stati osservati in passato. Nel complesso, il report di Fitch indica che il contesto attuale permette agli emittenti italiani di navigare meglio nelle sfide del mercato grazie a una combinazione di opportunità di rifinanziamento e ripristino della fiducia degli investitori nei debiti high-yield.

In un periodo di crescente incertezza economica, riesce pertanto fondamentale per le aziende italiane approfittare di queste condizioni favorevoli per consolidare la propria posizione finanziaria e pianificare investimenti di lungo termine. Le aspettative continuano a essere positive, con gli investitori sempre più attratti dai potenziali rendimenti offerti da queste operazioni, in un panorama di mercato più gestibile rispetto a fasi precedenti.