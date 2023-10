Un cucciolo di poche settimane di vita piange disperato solo in strada nel cuore della notte: un uomo interviene in suo aiuto e decide di adottarlo.

Spesso i genitori hanno la capacità di capire subito quando i propri figli sono in difficoltà. Soprattutto quando si tratta di bambini piccoli, qualsiasi suono o rumore a qualsiasi ora del giorno e della notte attiverà i “recettori” dei genitori. Naturalmente questo ragionamento si applica anche nel caso dei genitori umani di cuccioli a quattro zampe. Ed è stato proprio così in Brasile per un uomo che, appassionato di animali e proprietario di moltissimi quattro zampe, si è svegliato di soprassalto nel cuore della notte non appena ha sentito il pianto disperato di un cucciolo. Uscito in strada in pigiama, il signore ha così salvato e adottato un piccolissimo cagnolino di poche settimane di vita.

Sente il cucciolo di cane piangere in strada: l’aiuto dell’uomo in piena notte testimoniato in un video

A testimoniare quanto accaduto è un filmato realizzato dalle telecamere di sicurezza esterne all’abitazione, condiviso dalla figlia dell’uomo che ha trovato il cucciolo, Carolynne Lopes, sul proprio profilo TikTok all’account social @carolynne lopes0.

Il video condiviso su TikTok, della durata di pochi secondi, mostra un uomo che esce a torso nudo dal portone del palazzo, seguito subito dopo da una donna in pigiama con un gatto in braccio. A spiegare il bizzarro comportamento delle due persone è la figlia della coppia, Carolynne Lopes, che così ha scritto nella didascalia posta a corredo delle immagini: «Mio padre è completamente pazzo quando si tratta di animali, e posso dimostrarlo».

Come raccontato in un’intervista, l’uomo stava dormendo quando è stato svegliato da un pianto disperato che proveniva dalla strada. Non era riuscito a capire se si trattava di un miagolio o di un latrato di un cane, ma era certo che il gemito era di un cucciolo bisognoso di aiuto. Così, dopo aver svegliato anche la moglie, l’uomo si è precipitato fuori dall’abitazione. Seguito dalla moglie, uscita in strada dopo poco portando con sé il gatto domestico, l’uomo ha iniziato a cercare il piccolo animale in difficoltà. Come mostrato nel filmato condiviso su TikTok, i coniugi, entrambi in pigiama, hanno percorso le principali vie del quartiere finché non sono riusciti a trovare il cucciolo, un piccolo cagnolino di poche settimane di vita dal manto bianco e nero. La coppia ha preso in braccio il cane e lo ha portato a casa. La decisione della famiglia è stata subito univoca: adottare il cagnolino randagio. Il dolce quattro zampe è entrato così a far parte della già grande famiglia di Carolynne, pronto a condividere le sue giornate in compagnia degli innumerevoli cani e gatti di casa.

@carolynnelopes0 #voiceeffects #animaisfofos #animaisdotiktok ♬ Cena Engraçada e Inusitada – HarmonicoHCO

Il salvataggio del cucciolo è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza esterna all’abitazione; Carolynne ha in seguito fatto una raccolta delle diverse immagini e ha condiviso il video definitivo sul proprio profilo TikTok, ottenendo nel giro di poche ore milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti pieni di elogi, come quelli di alcuni utenti che hanno scritto: «Che padre meraviglioso! Possa avere molta fortuna nell’aiutare tutti gli animali randagi là fuori!»; oppure «Tuo padre è benedetto da Dio, dovremmo avere più esseri umani così. Salute e vita a tuo padre». E in effetti il comportamento dei genitori di Carolynne è stato davvero esemplare e dovrebbe essere un monito per tutti affinché scelgano di aiutare e adottare un animale randagio. (di Elisabetta Guglielmi)