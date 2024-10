Cosa ha detto Motta e probabili formazioni

La Juventus scende in campo domani, sabato 19 ottobre, contro la Lazio alle 20.45, in un’importante sfida che sarà fondamentale per il tecnico bianconero Thiago Motta. Motta ha espresso la sua volontà di vedere una prestazione convincente, sottolineando che il gioco di qualità aumenta le possibilità di ottenere risultati positivi. Ha parlato dell’importanza di una buona organizzazione difensiva, della pressione alta sull’avversario e dell’atteggiamento generoso e umile nella fase di attacco. L’obiettivo è attaccare gli spazi e avere voglia di segnare.

Dall’altra parte, Marco Baroni guida una Lazio che ha mostrato di essere in buona forma. Motta ha espresso grande rispetto per il lavoro di Baroni, riconoscendo il buon momento della squadra laziale e la necessità di una prestazione di alto livello per ottenere un risultato favorevole. La presenza di entusiasti tifosi è un segnale positivo, e Motta ha sottolineato l’importanza di combattere sempre per la vittoria, senza sconti.

La Juventus affronta alcune difficoltà legate agli infortuni, in particolare quella di Koopmeiners. Motta ha dichiarato di dover trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva in assenza di alcune pedine. Si è soffermato anche su Douglas Luiz, il quale ha avuto un inizio di stagione difficile, mostrando però segnali di reazione e impegno. Motta ha sottolineato l’importanza di affrontare le difficoltà per valutare la reazione dei giocatori.

Riguardo al giovane Adzic, ha espresso fiducia nel suo talento e versatilità, affermando che può ricoprire vari ruoli in campo e che sarà prezioso quando sarà chiamato a giocare. Anche Thuram ha ricevuto elogi per la sua ambizione e il desiderio di migliorarsi quotidianamente, avendo anche una solida guida in famiglia.

Le probabili formazioni per Juventus e Lazio vedono l’uso del modulo 4-2-3-1 da entrambe le parti. La Juventus schiera Di Gregorio in porta, con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso in difesa, mentre a centrocampo ci sono Locatelli e Thuram con Mbangula, Douglas Luiz e Yildiz in attacco dietro a Vlahovic. La Lazio, con Baroni in panchina, presenta Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa, Guendouzi e Rovella a centrocampo, e Isaksen, Dia e Zaccagni dietro a Castellanos in attacco.