Ex vippona sul Grande Fratello: “Tutto finto, gli autori ti dicono quello che devi fare”

Ops, she did it again. L’ex vippona Elenoire Ferruzzi ci è cascata di nuovo e litigando su Instagram con un suo hater si è lasciata andare a nuove dichiarazioni sul Grande Fratello Vip.

“Ma cosa c’entra il GF ma che ignoranza! Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata stra-pagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha. […] Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”.

Quelle di Elenoire Ferruzzi sono accuse mirate dette in un momento di rabbia contro un haters, ma mettono indubbiamente in difficoltà il reality, dato che l’ex vippona ha parlato chiaramente di manipolazione autoriale e di finzione.

Elenoire Ferruzzi: “Al GF persone del mondo LGBT+ solo se macchiette”

“Lì le figure del mondo LGBT+ devono assolutamente essere una figura macchiettistica. Non devi manifestare sentimenti, non puoi dire o asserire di esserti innamorata, cosa che invece tutti gli altri possono fare. Io per aver esternato dei sentimenti sono stata perseguitata per un anno. Ho subìto una persecuzione solo perché ho manifestato delle preferenze che erano assolutamente corrisposte, perché non è che io sono pazza a quasi cinquant’anni. Purtroppo si sa come vanno le cose: palesare questo tipo di cosa è ancora tabù. E quindi hanno preferito mettere tutto in dubbio e farmi passare come la pazza di turno che si fissa sulle persone”.

E ancora: