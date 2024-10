NEGRAMARO “Amore Libero”, il nuovo album in uscita il 22 novembre

Il nono album studio dei Negramaro si intitolerà “Free Love” e uscirà il 22 novembre. L’album conterrà dodici tracce e otto collaborazioni, con artisti come Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti e Kaleo. La registrazione è avvenuta a Berlino, negli storici Hansa Studios, famosi per aver ospitato grandi nomi della musica come U2 e David Bowie.

Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, con la produzione artistica coordinata da lui stesso, insieme a Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e la band. Il concept dell’album si riflette nella copertina, che presenta l’opera “NARCISO” dello scultore Jago, considerato dal The Guardian “Il nuovo Michelangelo”. L’opera simboleggia la simmetria dei sentimenti, mentre l’album rivendica la libertà di amare se stessi e gli altri senza pregiudizi e discriminazioni.

Già rilasciati alcuni singoli, tra cui “Diamanti” (con Elisa e Jovanotti), “Fino al giorno nuovo” (feat. Fabri Fibra), “Ricominciamo tutto” (proposto per il Festival di Sanremo 2024) e “Luna Piena”, quest’ultimo si è posizionato al primo posto in radio e ha vinto il premio Earone come artista italiano indipendente più ascoltato.

I Negramaro annunciano un tour per il 2025, dove si esibiranno in vari palasport delle principali città italiane, presentando per la prima volta dal vivo i brani di “Free Love”. Le date del tour includono eventi a Jesolo, Assago, Casalecchio di Reno, Torino, Firenze, Eboli, Bari, Messina e Roma.

Inoltre, si svolgerà un instore tour per promuovere l’album, con appuntamenti a Milano, Roma, Nola, Belpasso, Rizziconi, Molfetta, Casalecchio di Reno e Venezia tra il 23 novembre e il 9 dicembre.

La tracklist di “Free Love” include i seguenti brani:

1. Free love (ft. Kaleo)

2. Marziani

3. Ricominciamo tutto

4. Fino al giorno nuovo (ft. Fabri Fibra)

5. Diamanti (con Elisa & Jovanotti)

6. Congiunzione astrale (ft. Niccolò Fabi)

7. Luna Piena

8. Lente (ft. Aiello)

9. Berlino Est

10. Solo se sbagli (ft. Tiziano Ferro)

11. Esci sole!

12. Io direi di sì (ft. Malika Ayane)

I Negramaro sono attivi anche sui social media per interagire con i fan e promuovere l’album.