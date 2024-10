Uno studio conferma l’efficacia del farmaco salvavita TCS10

Risultati positivi sono emersi dalla sperimentazione del farmaco salvavita TCS10 per il trattamento dello shock emorragico e post traumatico, come confermato da uno studio dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Durante i test controllati, l’uso del farmaco ha portato a un azzeramento della mortalità da evento post traumatico e a una riduzione del 68% della necessità di trasfusioni.

Il farmaco TCS10 agisce modulando la condizione iper-infiammatoria che si presenta in caso di shock emorragico o traumatico, riducendo così i problemi di coagulazione e il rischio di morte, siano essi immediati o tardivi, causati dal malfunzionamento di più organi. La ricerca, pubblicata su Military Medical Research, ha rianalizzato i dati raccolti durante il progetto Stopshock, avviato nel 1989 per studiare l’efficacia delle melanocortine, ormoni con proprietà immunometaboliche.

La sperimentazione controllata di Fase 3 si è svolta nel 2012 da Health Ricerca e Sviluppo, spin off dell’Università di Bologna, finanziata dal Ministero della Difesa. Essa ha mostrato risultati eccellenti su 100 soggetti in codice rosso ricoverati in chirurgia cardiovascolare di salvataggio, con un tasso di mortalità azzerato e una riduzione dei biomarcatori infiammatori.

L’analisi biostatistica dei dati ha confermato l’affidabilità e la robustezza dei risultati, evidenziando che il trattamento con TCS10 riduce drasticamente la necessità di trasfusioni nei pazienti critici. Giovanni Tripepi del CNR ha sottolineato l’impatto significativo del farmaco nel migliorare le condizioni di soggetti in situazioni gravi.

TCS10 risulta utile anche in contesti di emergenza di massa, grazie alla sua capacità di ridurre le trasfusioni di sangue, contribuendo a una diminuzione dei costi sanitari. La stabilità del farmaco a temperature estreme ne facilita il trasporto e la gestione. Il suo utilizzo è previsto per situazioni critiche, come disastri ambientali ed emergenze civili e militari, rendendolo un importante strumento per rispondere a situazioni d’emergenza.