È allergico e non lo sapevo.

Capire se un gatto è allergico può essere complicato, poiché i felini tendono a manifestare comportamenti specifici che richiedono attenzione. Le allergie nei gatti si verificano quando il sistema immunitario reagisce a sostanze normalmente innocue, noti come allergeni, causando la produzione di anticorpi. Ci sono diversi modi in cui si possono manifestare le allergie, da lievi irritazioni cutanee a problematiche più gravi.

Le quattro tipologie principali di allergie nei gatti includono l’ipersensibilità immediata, che si presenta rapidamente dopo l’esposizione a un allergene e può comportare problemi respiratori come l’asma; l’ipersensibilità mediata da anticorpi citotossici, che può danneggiare le cellule ematiche; l’ipersensibilità mediata da immunocomplessi o reazione di Arthus, che provoca infiammazioni vascolari; e l’ipersensibilità di tipo ritardato, che si manifesta dopo ore o giorni dall’esposizione, coinvolgendo linfociti T.

Oltre a queste, i gatti possono presentare allergie ambientali, come quella ai pollini e alla polvere, che causano infiammazioni cutanee per tutto l’anno, e l’allergia da pulci, che provoca lesioni infiammatorie nel punto di infestazione. Inoltre, l’allergia alimentare è comune e i principali sintomi includono prurito, vomito e diarrea.

Per diagnosticare correttamente il tipo di allergia, è fondamentale una visita veterinaria, che può identificare i sintomi e prescrivere le terapie appropriate. Di solito, viene suggerita la somministrazione di farmaci anti-allergici o immunosoppressori come il cortisone. Anche la prevenzione è cruciale e si basa sull’evitare il contatto con gli allergeni noti e sulla profilassi contro i parassiti.

Un cambiamento nel comportamento del gatto, come l’evitare coccole o il cambiamento delle abitudini alimentari, può essere un segnale di malessere. È importante monitorare i cambiamenti comportamentali del felino, poiché possono indicare problemi di salute che necessitano attenzione. Ad esempio, manifestazioni come posture del corpo, espressioni oculari e posizione delle orecchie possono fornire indizi sui sentimenti e le condizioni di salute del gatto. Un attento monitoraggio delle abitudini quotidiane del gatto può aiutare a determinare le ragioni dei cambiamenti e a riconoscere eventuali problemi di salute.