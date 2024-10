Roma, Gotor e Smeriglio alla Festa del Cinema: la foto insieme

Miguel Gotor e Massimiliano Smeriglio partecipano insieme alla Festa del Cinema di Roma, segnando un simbolico passaggio di consegne. Massimiliano Smeriglio, il nuovo assessore alla Cultura, ha ricevuto un caloroso riconoscimento dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il lavoro svolto da Gotor durante quasi tre anni di mandato. Gualtieri ha espresso la sua gratitudine sottolineando quanto Gotor abbia contribuito al panorama culturale della città e del Paese.

Nel suo messaggio, il sindaco ha elogiato Gotor per aver portato una nuova energia a Roma e per aver dimostrato il ruolo fondamentale della cultura come motore di trasformazione sociale ed economica. Ha elencato alcuni dei risultati raggiunti durante il mandato di Gotor, tra cui il rilancio dell’Estate Romana, il lavoro sulla Memoria e, in particolare, l’impegno per una rete di servizi culturali accessibili a tutti. Gualtieri ha citato anche il progetto di potenziamento delle biblioteche e l’inaugurazione di diverse Aule studio in luoghi pubblici, che hanno creato una base solida di infrastrutture culturali.

Smeriglio, ora chiamato a sviluppare e potenziare queste iniziative, è considerato una scelta affidabile per il suo nuovo ruolo. Gualtieri ha elogiato la sua lunga esperienza in politica e nelle istituzioni, sia in Italia che in Europa, evidenziando la sua concretezza e la capacità di dialogo con il mondo della cultura, della ricerca e delle università. Questa qualità sarà fondamentale per affrontare le sfide culturali della città e per continuare il lavoro iniziato da Gotor.

Il passaggio di consegne avviene in un periodo di grande fermento culturale a Roma, con eventi come la Festa del Cinema che svolgono un ruolo cruciale nel connettere le diverse realtà artistiche e culturali della capitale. Gualtieri ha espresso fiducia nel fatto che Smeriglio saprà far crescere ulteriormente il patrimonio culturale della città, continuando il lavoro di innovazione e accessibilità avviato dal suo predecessore. La collaborazione tra Gotor e Smeriglio si configura quindi come un momento di continuità e rinnovamento per la cultura romana.